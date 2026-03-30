Δημήτρης Γιαννακόπουλος: 32 αγωνιστικές και 2 εκατ. στον Ναν, 3 φορές να πει συγγνώμη ο Ντόρσεϊ

Μια ακόμη ανάρτηση από τον ισχυρό άνδρα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, Δημήτρη Γιαννακόπουλο το βράδυ της Δευτέρας 30/3 μετά το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Συγκεκριμένα, αφού πρώτα έκραξε τους διαιτητές για τα σφυρίγματα τους και έβαλε στο στόχαστρο τον Τάιλερ Ντόρσεϊ για το επεισόδιο που είχε με τον Κέντρικ Ναν, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος προέβλεψε τις ποινές που μπορεί να επιβληθούν στους δυο παίκτες για την ένταση που προκλήθηκε στο T-Center.

«Πρωταπριλιάτικο. 32 αγωνιστικές και 2 εκ στον Ναν… 4 αγώνες κεκλεισμένων η ομάδα και μία μέρα νηστικός ο Φρι. 3 φορές να πει συγγνώμη και 1000 ευρώ ο Ντόρσεϊ» υποστήριξε.

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Φταίω να σε κάνω να μην μπορείς να ξαναπερπατήσεις στον Πειραιά;»

Νωρίτερα, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είχε αναρτήσει ένα story στο Instagram όπου στεκόταν στο επεισόδιο που είχε ο Ναν με τον Ντόρσεϊ.

«Τώρα θα φταίω εγώ να σε κάνω να μην μπορείς να ξαναπερπατήσεις στον Πειραιά; Που το παίζεις και μάγκας. Να σε κάνω να μην μπορείς να ξαναπερπατήσεις στον Πειραιά;

Τι λες Φρι, να βγάλουμε ό,τι έχουμε στο συρτάρι μας ή όχι; Κάτι υπογεγραμμένο. Φριάκο, άσε εμείς δεν κάνουμε τέτοια πράγματα, είμαστε καλά παιδιά» ανέφερε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.