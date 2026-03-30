Παναθηναϊκός AKTOR – Ολυμπιακός: Χτύπημα από τον Γιαννακόπουλο – «Φταίω να σε κάνω να μην μπορείς να ξαναπερπατήσεις στον Πειραιά;»

O Δημήτρης Γιαννακόπουλος με νέα ανάρτηση του αναφέρθηκε στο ντέρμπι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό AKTOR και τον Ολυμπιακό.

Συγκεκριμένα, λίγο μετά το επεισόδιο ανάμεσα στον Κέντρικ Ναν και τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, που έφερε την αποβολή των δυο παικτών ο ισχυρός άνδρας της «πράσινης» ΚΑΕ ανήρτησε ένα αινιγματικό story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

«Τώρα θα φταίω εγώ να σε κάνω να μην μπορείς να ξαναπερπατήσεις στον Πειραιά; Που το παίζεις και μάγκας. Να σε κάνω να μην μπορείς να ξαναπερπατήσεις στον Πειραιά;

Τι λες Φρι, να βγάλουμε ό,τι έχουμε στο συρτάρι μας ή όχι; Κάτι υπογεγραμμένο. Φριάκο, άσε εμείς δεν κάνουμε τέτοια πράγματα, είμαστε καλά παιδιά» ανέφερε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, με πολλούς στα σχόλια να αναφέρουν πως αυτό αφορούσε τον Τάιλερ Ντόρσεϊ.