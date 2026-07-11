Θεσσαλονίκη: Δικογραφία σε βάρος 44χρονου για ανεξέλεγκτη απόρριψη ιατρικών αποβλήτων –μεταλλικών δοχείων

Την άμεση κινητοποίηση των Αρχών προκάλεσε καταγγελία για ανεξέλεγκτη απόρριψη αποβλήτων –μεταλλικών δοχείων στην περιοχή του Φιλύρου στη Θεσσαλονίκη.

Αστυνομικοί του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης πραγματοποίησαν έρευνα σε υπαίθριο χώρο κατά την οποία βρέθηκαν συσκευασίες κενές περιεχομένου που χρησιμοποιούνται σε σπινθηρογράφημα, ενώ κλιμάκιο της 2ης ΕΜΑΚ που παρείχε συνδρομή, πραγματοποίησε μέτρηση για τυχόν εκπομπή ραδιενεργούς ακτινοβολίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, προέκυψαν μηδενικές τιμές.

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Κοντά στο σημείο απόρριψής των αποβλήτων, εντοπίστηκε και ένα καπάκι από τα μεταλλικά δοχεία, στο οποίο αναγράφονταν τα στοιχεία επιχείρησης ως παραλήπτης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της οποίας είναι ο 44χρονος, ο οποίος όφειλε να παραδώσει τα απόβλητα σε νόμιμα αδειοδοτημένη εταιρεία.

Σε βάρος του 44χρονου σχηματίστηκε δικογραφία. Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.