Χτύπημα Γιαννακόπουλου μετά το Παναθηναϊκός AKTOR – Κολοσσός Ρόδου (Φωτογραφία)

Το δικό του μήνυμα για την ήττα των «πρασίνων» από τον Κολοσσό Ρόδου έστειλε ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού AKTOR Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

Άπαντες στην ομάδα είναι στεναχωρημένοι από αυτή την απρόσμενη ήττα ειδικά μέσα στο σπίτι τους, με το κλίμα που επικρατεί στην ομάδα να φαίνεται και από το ποστάρισμα του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Δημήτρη Γιαννακόπουλου στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Συγκεκριμένα, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αναρωτιέται «τι αμαρτίες πληρώνω;» δείχνοντας για μια ακόμη φορά πως είναι απελπισμένος από την εικόνα της ομάδας του σε αγώνα τη φετινή χρονιά.

Να θυμίσουμε, ότι τη μεγαλύτερη νίκη της Ιστορίας του στην έδρα του Παναθηναϊκού πέτυχε ο Κολοσσός Ρόδου, ο οποίος επικράτησε με 102-97 στο ΟΑΚΑ για την 19η αγωνιστική της GBL, υποχρεώνοντας τον Παναθηναϊκό στην τρίτη φετινή του ήττα στο πρωτάθλημα.

Οι Ροδίτες έφυγαν για πρώτη φορά νικητές από την έδρα των «πρασίνων», σπάζοντας το σερί 25 νικών που είχε το «τριφύλλι» απέναντί τους ως γηπεδούχος. Παράλληλα, έντονες ήταν οι αποδοκιμασίες των φιλάθλων του Παναθηναϊκού για την εικόνα… διάλυσης που παρουσίασε η ομάδα στο παρκέ.