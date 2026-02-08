Χέιζ – Ντέιβις: Πλησιάζει στην Χάποελ του Ιτούδη – Προσπαθεί να τον μεταπείσει ο Γιασκεβίτσιους
Μάχη για δύο η απόκτηση του φόργουορντ
Ο Nigel Hayes-Davis έχει πάρει την απόφαση να επιστρέψει στην EuroLeague όμως το μέλλον του παραμένει αβέβαιο με την Χάποελ Τελ Αβίβ και τη Φενέρμπαχτσε να διεκδικούν την υπογραφή του.
Ο Hayes-Davis δείχνει ότι είναι ικανοποιημένος με την προσφορά της Χάποελ, όμως θέλει να δώσει την τελική ευκαιρία στη Φενέρμπαχτσε, με την οποία πέρσι κατέκτησε τη EuroLeague
Σύμφωνα με το Sport5, η πρόταση που έχει δεχθεί ο Αμερικανός φόργουορντ από την Χάποελ είναι ύψους 10 εκατομμυρίων δολαρίων για 2,5 χρόνια.
Ακόμη, έχει εξαιρετικές σχέσεις και με τον Δημήτρη Ιτούδη, καθώς ο Έλληνας προπονητής είχε πάρει μαζί τον Αμερικανό από την Μπαρτσελόνα στη Φενέρμπαχτσε το 2022. Να θυμίσουμε ότι προηγουμένως ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος γνωστοποίησε με ανάρτηση του ότι ο Παναθηναϊκός δεν βρίσκεται στην διεκδίκηση του έμπειρου φόργουορντ.
