Χέιζ – Ντέιβις: Η μυθική 50αρα που διέλυσε όλα τα ρεκόρ στην EuroLeague (βίντεο)

Ο Παναθηναϊκός τίναξε την μπάνκα στον αέρα μετά την συμφωνία με τον Νάιτζελ Χέιζ – Ντέιβις και ετοιμάζεται να προσθέσει ένα ακόμη υπερόπλο στην φαρέτρα του.

Ο πρώην παίκτης της Φενέρμπαχτσε και περσινός MVP στο Final Four του Άμπου Ντάμπι ντύνεται στα πράσινα μετά από ένα σύντομο πέρασμα από το NBA. Το συμβόλαιό του θα έχει διαρκεια 2,5 χρόνων και θα βάλει στον τραπεζικό του λογαριασμό για αυτήν την περίοδο 10.000.000 εκ. δολάρια σύμφωνα με αθλητικά μέσα.

Θα γίνει ο 3ος πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης της EuroLeague με 4 εκ. το χρόνο, πίσω από τον Βασίλιε Μίσιτς που αμείβεται με 5 εκ. το χρόνο και τον πλέον συμπαίκτη του Κέντρικ Ναν που παίρνει 4.5 εκ. το χρόνο.

Ο καλύτερος two-way φόργουορντ στην EuroLeague και το ρεκόρ των 50 πόντων

Ο Χέιζ – Ντέιβις αποτελεί ένα σπουδαίο όπλο στη φαρέτρα του Εργκίν Αταμάν. Ένας παίκτης που αποδίδει το ίδιο καλά και στις δύο πλευρές του παρκέ. Δεν είναι τυχαίο ότι αποτέλεσε κλειδί για την Φενέρμπαχτσε πέρυσι αναλαμβάνοντας να μαρκάρει τον καλύτερο φόργουορντ των εκάστοτε αντιπάλων, ενώ είναι παίκτης ρυθμού που μπορεί να απειλήσει από πολλά σημεία του παρκέ.

Ήταν 29 Μαρτίου του 2024 όταν ο Χέιζ – Ντέιβις έδειξε τι μπορεί να κάνει στο επιθετικό κομμάτι μετατρέποντας ένα αδιάφορο παιχνίδι της EuroLeague απέναντι στην ουραγό Άλμπα Βερολίνου σε ένα one-man show.

Ο Αμερικανός φόργουορντ έσπασε το ρεκόρ πόντων στην ιστορία της EuroLeague, σκοράροντας 50 απέναντι στους Γερμανούς, με 9/11 δίποντα, 9/16 τρίποντα και 5/7 βολές αφήνοντας πίσω τον Σέιν Λάρκιν της Εφές που είχε σκοράρει 49 πόντους απέναντι στην Μπάγερν Μονάχου

Ο Χέιζ – Ντέιβις ξεκίνησε από την πρώτη περίοδο, με το πόδι πατημένο στο γκάζι, σκοράροντας 18 πόντους και ολοκληρώνοντας το ημίχρονο με 21. Έχοντας σπάσει το ρεκόρ της Φενέρ για τους περισσότερους πόντους σε ένα 10λεπτο, ο Αμερικανός φόργουορντ μπήκε σεληνιασμένος στο 2ο μέρος.

Ο Χέιζ – Ντέιβις, έμοιαζε ασταμάτητος. Φόρτωσε το καλάθι των Γερμανών με 29 πόντους στο διάστημα που απέμεινε, φτάνοντας τους 50 πόντους σε μόλις 30 λεπτά συμμετοχής.

«Το είχα γράψει στις σημειώσεις μου στην αρχή της σεζόν ότι ήθελα να σπάσω το ρεκόρ σκοραρίσματος φέτος. Λίγο πριν από το παιχνίδι, έστειλα μήνυμα στους φίλους μου τον Τζόρνταν και τον Νέιτ και τους είπα ότι ένιωθα πως θα κάνω ένα παιχνίδι τύπου Ντεζόντε Μάρεϊ. Δεν ήξερα ότι θα βάλω 50 πόντους, απλώς ήξερα ότι θα σουτάρω πολύ», δήλωσε.