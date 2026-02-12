Χέις Ντέιβις: Αυτό είναι το «μυθικό» συμβόλαιο που προσφέρει ο Παναθηναϊκός στον Αμερικάνο

Ο Παναθηναϊκός ολοκληρώνει μία καθοριστική και απρόβλεπτη μεταγραφή του Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, την ώρα που ο ίδιος έμοιαζε να οδεύει αλλού.

Παρότι ο Αμερικάνος απέρριψε σε πρώτη φάση την προσφορά των «πρασίνων», η Φενέρμπαχτσε με την Χάποελ Τελ Αβίβ καραδοκούσαν για την απόκτησή του. Προσφορά στην προσφορά από τους Ισραηλινούς, επίκλιση στο συναίσθημα από τον πρώην προπονητή του, Σάρας Γιασικεβίτσιους και από το πουθενά ο Παναθηναϊκός!

Η πειθώ του μεγαλοιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρη Γιαννακόπουλου, είναι αξεπέραστη και κατάφερε να μεταπείσει τον 31χρονο και να τον κάνει να βλεπει μόνο «πράσινα». Το συμβόλαιό του θα έχει διαρκεια 2,5 χρόνων και θα βάλει στον τραπεζικό του λογαριασμό για αυτήν την περίοδο 10.000.000 εκ. δολάρια σύμφωνα με αθλητικά μέσα.

Θα γίνει ο 3ος πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης της Euroleague με 4 εκ. το χρόνο, πίσω από τον Βασίλιε Μίσιτς που αμοίβεται με 5 εκ. το χρόνο και τον πλέον συμπαίκτη του Κέντρικ Ναν που παίρνει 4.5 εκ. το χρόνο.