Χάποελ Τελ Αβίβ: Έδωσε 24 ώρες στον Χέις Ντέιβις να απαντήσει

Ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις είναι όλο και πιο κοντά στην επιστροφή του στην Euroleague με την Χάποελ να έχει τον πρώτο λόγο. Προσπαθεί να τον μεταπείσει ο Γιασικεβίτσιους για να επιστρέψει στην Φενέρμπαχτσε.

Το Ισραηλινό μέσο, «Sport5», που προανείγγηλε και την μεταγραφή του στην Χάποελ αναφέρει την 24ωρη προθεσμία που έδωσε η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη στον 31χρονο για να απαντήσει. Θυμίζουμε ότι το συμβόλαιο που του προσφέρετε ανέρχεται στα 10 εκατομμύρια ευρώ για 2,5 χρόνια.

Ο ίδιος απέρριψε την πρόταση του Παναθηναϊκού πριν από λίγες μέρες και μένει να δούμε αν θα υποκύψει στην παλία του ομάδα που κατέκτησε την Euroleague την περσινή σεζόν ή θα αποδεχτεί την πλουσιοπάροψη προσφορά των Ισραηλινών.