Χάος στο Πορτογαλία – Χιλή: Ο Ράφα Λεάο έριξε μπουνιά σε αντίπαλο του (Βίντεο)
Σοκάρουν οι εικόνες
Χάος επικράτησε στην φιλική αναμέτρηση ανάμεσα στην Πορτογαλία και την Χιλή το Σάββατο 6/6.
Συγκεκριμένα, ο άσος της Μίλαν στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου του αγώνα έριξε μπουνιά στον αντίπαλο του, αντικρίζοντας την κόκκινη κάρτα από τον διαιτητή της αναμέτρησης.
Ωστόσο, την κόκκινη κάρτα αντίκρυσε και ο Ιβάν Ρομάν καθώς χτύπησε τον Κονσεϊσάο.
Δείτε όσα συνέβησαν:
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