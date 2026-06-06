Χάος στο Πορτογαλία – Χιλή: Ο Ράφα Λεάο έριξε μπουνιά σε αντίπαλο του (Βίντεο)

Χάος επικράτησε στην φιλική αναμέτρηση ανάμεσα στην Πορτογαλία και την Χιλή το Σάββατο 6/6.

Συγκεκριμένα, ο άσος της Μίλαν στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου του αγώνα έριξε μπουνιά στον αντίπαλο του, αντικρίζοντας την κόκκινη κάρτα από τον διαιτητή της αναμέτρησης.

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Ωστόσο, την κόκκινη κάρτα αντίκρυσε και ο Ιβάν Ρομάν καθώς χτύπησε τον Κονσεϊσάο.

Δείτε όσα συνέβησαν:

🚨🚨🚨 𝗠𝗔𝗝𝗢𝗥 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: STRAIGHT RED CARD FOR RAFAEL LEAO FOR PUNCHING SOMEONE IN THE FACE! pic.twitter.com/Ye26JkzQgy— GoalAlert HQ ⚽️ 🥅 (@GoalAlertHQ) June 6, 2026