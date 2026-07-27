Καταγγελία για υγειονομική βόμβα στην Φραγκιαδών στον Πειραιά: «Είμαστε φιλόζωοι, αλλά αυτή η κατάσταση είναι τραγική» (εικόνες+βίντεο)

Έντονες διαμαρτυρίες εκφράζουν κάτοικοι για την κατάσταση που επικρατεί στη συμβολή των οδών Φραγκιαδών και Αφεντούλη, στον Πειραιά, κάνοντας λόγο για εικόνες που παραπέμπουν σε υγειονομική βόμβα.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, έξω από εγκαταλελειμμένο κτίριο άτομο μεταβαίνει τις μεταμεσονύχτιες ώρες και αφήνει τροφή σε πλαστικά κεσεδάκια, καθώς και παλιά υφάσματα και άλλα αντικείμενα για τις αδέσποτες γάτες της περιοχής. Ωστόσο, όπως αναφέρουν οι κάτοικοι, μετά τη σίτιση τα απορρίμματα παραμένουν στο σημείο, με αποτέλεσμα να συσσωρεύονται σκουπίδια στο πεζοδρόμιο, να δυσχεραίνεται η διέλευση των πεζών και να δημιουργούνται συνθήκες που, όπως υποστηρίζουν, εγκυμονούν κινδύνους για τη δημόσια υγεία.

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«Και εμείς φιλόζωοι είμαστε, αλλά η κατάσταση έχει ξεφύγει. Όποιος ταΐζει πρέπει να καθαρίζει κιόλας. Να φάνε οι γατούλες της γειτονιάς, αλλά όχι να αρρωστήσουμε με την κατάσταση αυτή. Οι γάτες μαζεύονται εκεί και στη συνέχεια αφοδεύουν όπου υπάρχει λίγο χώμα.

Τα κεσεδάκια μένουν εκεί, μαζί με σκισμένα πανιά και διάφορα αντικείμενα. Είναι μια εικόνα που δεν τιμά κανέναν μας. Τώρα μάλιστα το καλοκαίρι η κατάσταση είναι αφόρητη. Πρέπει να παρέμβει ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας», καταγγέλλει κάτοικος στο DEBATER.

Οι περίοικοι ξεκαθαρίζουν ότι δεν αντιδρούν στη σίτιση των αδέσποτων ζώων, αλλά ζητούν αυτή να γίνεται με υπευθυνότητα και να διατηρείται καθαρός ο χώρος, ώστε να προστατεύεται τόσο η δημόσια υγεία όσο και η ποιότητα ζωής στη γειτονιά.

Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, η σίτιση των αδέσποτων ζώων επιτρέπεται, ωστόσο όσοι τα φροντίζουν οφείλουν να διατηρούν καθαρό τον κοινόχρηστο χώρο και να μην αφήνουν πίσω απορρίμματα ή αντικείμενα που προκαλούν ρύπανση ή ανθυγιεινές συνθήκες.

Παρέμβαση Δήμου Πειραιά για την κατάσταση

Άμεση ήταν η παρέμβαση του αντιδημάρχου καθαριότητας του Δήμου Πειραιά Πάνου Ρέππα μετά την καταγγελία στο DEBATER. Συνεργείο καθαρισμού μετέβη στο σημείο και καθάρισε με νερό το σημείο, αλλά απομάκρυνε και ξύλινα σταντ που είχαν τοποθετήσει στη μέση του πεζοδρομίου. Ωστόσο όπως αναφέρει και ο ίδιος: «Δυστυχώς ξανά θα πάνε να κάνουν τα ίδια…».