Champions League: «Τεσσάρα» της Νιούκαστλ στο Βέλγιο, back-to-back οι νίκες της Καραμπάγκ

Η Νιούκαστλ ήταν κυριαρχική απέναντι στην πρωταθλήτρια Βελγίου, Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ φτάνοντας σε εμφατική νίκη με 4-0 στο “Lotto Park” στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, ενώ την ίδια ώρα η Καραμπάγκ έκανε άλλο ένα «μπαμ», καθώς μετά τη νίκη της στην πρεμιέρα επί της Μπενφίκα στη Λισαβόνα (3-2), επικράτησε και στον αγώνα με την Κοπεγχάγη με 2-0, κάνοντας το «2Χ2».

Η Σεν Ζιλουάζ έκανε τεράστιο διπλό πριν από δύο δύο εβδομάδες στο “Philips Stadion” απέναντι στην Αϊντχόφεν, όμως αυτή τη φορά η Νιύκαστλ ήταν… τέσσερις κλάσεις καλύτερη κι έφτασε σε μία πολύ άνετη εκτός έδρας νίκη που «πάτσισε» την ήττα της στην πρεμιέρα απ’ την Μπαρτσελόνα.

Στο Μπακού, η Καραμπάγκ σημείωσε από ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο κόντρα στην Κοπεγχάγη του Παντελή Χατζηδιάκου (αντικαταστάθηκε στο 69′ απ’ τον Ατσούρι) και συνεχίζει μία τρομερή πορεία που την έχει φέρει για την ώρα στην πρώτη οκτάδα της βαθμολογίας της League Phase.