Ελεύθερος από τους Μπακς ο Χέιζ-Ντέιβις: Παραμονεύει η EuroLeague

Ο Νάιτζελ Χέιζ – Ντέιβις έμεινε ελεύθερος από τους Μπακς και το μέλλον του παραμένει αβέβαιο καθώς τα σενάρια για επιστροφή στην EuroLeague δίνουν και παίρνουν.

Στη trade deadline πήγε στο Μιλγουόκι του Γιάννη Αντετοκούνμπο, το οποίο όμως αποφάσισε να τον αφήσει ελεύθερο και οι ομάδες της Euroleague σαν την Χάποελ, τον Παναθηναϊκό και τη Φενέρ παραμονεύουν.

After acquiring Nigel Hayes-Davis from the Suns, the Bucks have requested waivers on him.— Brett Siegel (@BrettSiegelNBA) February 6, 2026

Την τελευταία του σεζόν στη Φενέρ είχε 16.7 πόντους, 5.3 ριμπάουντ αλλά και 1.1 κλεψίματα κατά μέσο όρο και στο τέλος πήρε και την κούπα όντας ο κορυφαίος της ομάδας του.

Ο έμπειρος φόργουορντ θα παραμείνει στην λίστα των waivers για δύο ημέρες και στη συνέχεια είναι ελεύθερος να διαλέξει τον επόμενο προορισμό του