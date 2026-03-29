Basket League: Σημαντικές νίκες για Καρδίτσα και Μαρούσι – Κορυφώνεται η μάχη για την παραμονή

Μετά την εντός έδρας νίκη της Καρδίτσας, με 85-72 επί του Πανιωνίου και το «διπλό» του Αμαρουσίου στο Ιβανώφειο, με 91-72 επί του Ηρακλή για την 23η αγωνιστική της Greek Basketball League, η υπόθεση της παραμονής στα «μεγάλα σαλόνια» έχει πάρει «φωτιά».

Πάντως, αξίζει να σημειωθεί πως η ομάδα που θα υποβιβαστεί ενδέχεται να συμμετάσχει στην GBL της επόμενης σεζόν, εφόσον δοθεί από την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) μία wild card ή δύο wild cards.

Kι αυτό, γιατί όπως έχει αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση του ΕΣΑΚΕ, σε αυτήν την περίπτωση (wild card), θα έχει δικαίωμα να συμμετάσχει στη διαδικασία επιλογής και η ομάδα που θα υποβιβαστεί από τη φετινή GBL.

Καθώς, ο ΕΣΑΚΕ έχει αποφασίσει τη συμμετοχή δεκατεσσάρων ομάδων τη σεζόν 2026-27 (αντί των δεκατριών που μετέχουν φέτος) με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση του ελληνικού πρωταθλήματος, εισηγήθηκε προς την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), να δοθεί μία ή δύο wild cards για παρουσία στο πρωτάθλημα της σεζόν 2026-27 της GBL, σε περίπτωση που οι δύο πρώτες ομάδες της φετινής σεζόν στην Α2 ανδρών (Elite League) ή μία εξ αυτών δηλώσουν αδυναμία συμμετοχής στα «μεγάλα σαλόνια».

Αναμένεται ν’ αποφανθεί η ΕΟΚ αν εγκρίνει την πρόταση του ΕΣΑΚΕ και αν εγκριθεί από την ΕΟΚ, τότε η σχετική Επιτροπή της Ομοσπονδίας στην οποία μετέχουν τρεις εκπρόσωποι της ΕΟΚ και δύο του ΕΣΑΚΕ, θα αξιολογήσει αν η ομάδα ή οι ομάδες πληρούν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις (αναφέρονται στον κανονισμό) και θ’ αποφανθεί για το ποια ή ποιες ομάδες της Α2 θα συμμετάσχουν στην Greek Basketball League της επόμενης αγωνιστικής περιόδου.

Ο ΕΣΑΚΕ παρουσίασε σήμερα (29/3) μετά το τέλος των αναμετρήσεων Καρδίτσα-Πανιώνιος και Ηρακλής-Μαρούσι, τα σενάρια παραμονής, με τον Πανιώνιο να βρίσκεται στην τελευταία θέση με 26 βαθμούς σε 21 ματς, το Μαρούσι να είναι 12ο με 27 βαθμούς σε 22 παιχνίδια, την Καρδίτσα να βρίσκεται στην 11η θέση με 27 βαθμούς σε 21 αναμετρήσεις, ενώ οι Κολοσσός και Προμηθέας έχουν 28 βαθμούς σε 21 ματς.

Αναλυτικά:

Τρεις αγωνιστικές πριν από την ολοκλήρωση της regular season στη Stoiximan GBL και συνολικά πέντε ομάδες, με διαφορετικές πιθανότητες η κάθε μία, εμπλέκονται στα «σενάρια» για την αποφυγή του υποβιβασμού. Οι νίκες της Καρδίτσας Ιαπωνική και του Αμαρουσίου Chery την Κυριακή (29/3), δυσκόλεψαν ακόμη περισσότερο το σταυρόλεξο της παραμονής.

Τόσο ο Κολοσσός H Hotels Collection όσο και ο Προμηθέας Βίκος Cola εμπλέκονται μόνο μαθηματικά στην άσκηση παραμονής, καθώς αμφότερες χρειάζονται είτε μία νίκη ακόμη στα επόμενα τρία παιχνίδια τους, είτε να μην νικήσουν μέχρι το φινάλε όλα τα δικά τους παιχνίδια το Μαρούσι Chery και ο Πανιώνιος Cosmorama Travel. Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση όμως θα παίξουν ρόλο πολλαπλές ισοβαθμίες που θα καθοριστούν από τις επόμενες αγωνιστικές.

Η Καρδίτσα Ιαπωνική με τη νίκη της την 23η αγωνιστική, δείχνει να πήρε προβάδισμα στην κούρσα, καθώς πλέον βρίσκεται μία νίκη πάνω από τις δύο ομάδες που την ακολουθούν, ενώ έχει το πλεονέκτημα σε κάθε διπλή ή τριπλή ισοβαθμία μαζί τους.

Ουσιαστικά οι δύο ομάδες που αυτή τη στιγμή ισοβαθμούν στην 12η θέση, το Μαρούσι Chery και ο Πανιώνιος Cosmorama Travel, είναι βάσει ποσοστών εκείνες που θα παλέψουν μέχρι τέλους για την αποφυγή του υποβιβασμού.

Το Μαρούσι Chery (ρεκόρ 5-17) έχει το πλεονέκτημα σε περίπτωση ισοβαθμίες με τους «κυανέρυθρους» ωστόσο έχει ένα παιχνίδι περισσότερο. Την επόμενη αγωνιστική έχει ρεπό, την 25η θα υποδεχθεί τον Κολοσσό H Hotels Collection ενώ στο φινάλε της κανονικής περιόδου, θα φιλοξενηθεί από τον ΠΑΟΚ.

Αντίστοιχα ο Πανιώνιος Cosmorama Travel, παρότι δεν τον ευνοούν οι ισοβαθμίες, έχει δύο παιχνίδι στο γήπεδό του, με τον Ηρακλή και την ΑΕΚ, και την τελευταία αγωνιστική παίζει επίσης στη Θεσσαλονίκη, αλλά στο Αλεξάνδρειο με τον Άρη Betsson. Οι «κυανέρυθροι» επειδή ακριβώς υστερούν στην ισοβαθμία με το Μαρούσι Chery, ψάχνουν μία νίκη παραπάνω από την ομάδα των Β. Προαστίων.

Τα αποτελέσματα στα μεταξύ τους παιχνίδια

Καρδίτσα Ιαπωνική – Μαρούσι Chery 103-87

Καρδίτσα Ιαπωνική – Πανιώνιος Cosmorama Travel 85-72

Μαρούσι Chery – Καρδίτσα Ιαπωνική 78-77

Μαρούσι Chery – Πανιώνιος Cosmorama Travel 97-105

Πανιώνιος Cosmorama Travel – Καρδίτσα 107-105

Πανιώνιος Cosmorama Travel – Μαρούσι Chery 80-92

Η κατάταξη

9. Κολοσσός H Hotels Collection 7-14

10. Προμηθέας Βίκος Cola 7-14

11. Καρδίτσα Ιαπωνική 6-15

12. Μαρούσι Chery 5-17

13. Πανιώνιος Cosmorama Travel 5-16

Τα επόμενα παιχνίδια

24η αγωνιστική

Περιστέρι Betsson – Κολοσσός H Hotels Collection

Πανιώνιος Cosmorama Travel – Ηρακλής

Προμηθέας Βίκος Cola – Παναθηναϊκός AKTOR

ΠΑΟΚ – Καρδίτσα Ιαπωνική

Μαρούσι Chery (Ρεπό)

25η αγωνιστική

Μαρούσι Chery – Κολοσσός H Hotels Collection

Καρδίτσα Ιαπωνική – Προμηθέας Βίκος Cola

Πανιώνιος Cosmorama Travel – ΑΕΚ

26η αγωνιστική

ΠΑΟΚ – Μαρούσι Chery

Προμηθέας Βίκος Cola – Ηρακλής

Άρης Betsson – Πανιώνιος Cosmorama Travel

Κολοσσός H Hotels Collection – Καρδίτσα Ιαπωνική