Αθλητικές μεταδόσεις: “Πρώτη” με τον κόσμο του ο Ολυμπιακός κόντρα στον Πανσερραϊκό

Επιστροφή στην ποδοσφαιρική δράση σήμερα Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου, με αγώνες τόσο στο πλαίσιο της Stoiximan Super League, όπως και των κορυφαίων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων.

Ειδικότερα, στις 18:00 ο πρωταθλητής Ολυμπιακός αγωνίζεται για πρώτη φορά φέτος με κόσμο στην έδρα του, υποδεχόμενος τον Πανσερραϊκό για την 3η αγωνιστική, σε ένα ματς που θα δείτε ζωντανά από το Cosmote Sport 1.

Στις 20:00, ο Άρης φιλοξενείται στο Περιστέρι από την Ατρόμητο, στην «πρώτη» του Μανόλο Χιμένεθ, που θέλει να ξεκινήσει με το δεξί στον πάγκο των «κίτρινων». Ο αγώνας θα καλυφθεί από το Novasports Prime. Την ίδια ώρα στο Αγρίνιο, ο Παναιτωλικός περιμένει τον Βόλο, σε ένα αρκετά σημαντικό ματς για αμφότερες, που θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 2.

Αναλυτικά, οι σημαντικότερες αθλητικές μεταδόσεις: