Τίνα Μεσσαροπούλου: Πότε επιστρέφει στο “Happy Day” – Η ανακοίνωση της Σταματίνας Τσιμτσιλή
Μετά από δύο μήνες
Μία μεγάλη ανακοίνωση έκανε η Σταματίνα Τσιμτσιλή το πρωί της Παρασκευής (12/6) στην εκπομπή της “Happy Day” καθώς η Τίνα Μεσσαροπούλου επιστρέφει στην εκπομπή από τη Δευτέρα 15 Ιουνίου.
Η γνωστή δημοσιογράφος επιστρέφει στην εκπομπή μετά από δύο μήνες διάστημα κατά το οποίο βρέθηκε στο πλευρό του συζύγου της, Γιώργου Μυλωνάκη.
Η Σταματίνα Τσιμτσιλή δήλωσε συγκεκριμένα: «Επειδή την Δευτέρα (15 Ιουνίου) η Τίνα Μεσσαροπούλου επιστρέφει στη θέση της εδώ στην εκπομπή, δεδομένου ότι ο Γιώργος, που παιδιά συμπτωματικά τη Δευτέρα κλείνουν και δύο μήνες από το συμβάν της υγείας του, είναι πολύ καλύτερα, θα επιστρέψει και εκείνη στην καθημερινότητα και στη δουλειά της».
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