Δείτε την Shakira στις προετοιμασίες και στην τελική της εμφάνιση στο Μουντιάλ 2026 (βίντεο)
Ξεσήκωσε το κοινό στη φαντασμαγορική τελετή έναρξης
Η Shakira βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος κατά τη διάρκεια της παρουσίας της στο FIFA World Cup 2026, με δύο χαρακτηριστικά βίντεο που αποτυπώνουν τόσο την προετοιμασία όσο και την τελική της εμφάνιση στη σκηνή.
Στα πλάνα από τις πρόβες, η Shakira φαίνεται να βγαίνει για γρήγορη πρόβα μασώντας κάτι ελαφρύ, δείχνοντας πως κινείται σε έντονους ρυθμούς μέσα στο απαιτητικό πρόγραμμα. Η χορογράφος της ακούγεται να τραγουδάει το κομμάτι για να κρατά τον ρυθμό, ενώ η ίδια, περπατώντας στον χώρο, δοκιμάζει ξανά και ξανά τις χορευτικές κινήσεις, σαν να «κλειδώνει» κάθε λεπτομέρεια της εμφάνισης.
@latinus_us Shakira afina los últimos detalles para su participación en la ceremonia de inauguración del Mundial este jueves en México. La cantante comparte imágenes de su preparación mientras crece la expectativa sobre su presentación. #Latinus #InformaciónParaTi #FIFAWorldCup ♬ sonido original – Latinus
Παρά την πίεση της στιγμής, δεν χάνει τη διάθεσή της. Χαμογελά συχνά, χαιρετά τους τεχνικούς και τους συνεργάτες της παραγωγής και δείχνει απόλυτα άνετη μέσα στο δημιουργικό χάος των προετοιμασιών.
@allaccessmexico 🎤⚽️ ¡Shakira ya está lista para hacer historia! Así se vive el ambiente previo a la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Ciudad de México. Captamos parte de los ensayos de Shakira, quien será una de las grandes protagonistas de la ceremonia inaugural. La cuenta regresiva ha comenzado y la emoción ya se siente en cada rincón del estadio. 🔥🌎 #Shakira #WorldCup2026 #FIFAWorldCup #CDMX #Mundial2026 ♬ sonido original – All Access México
Η εικόνα αλλάζει εντελώς. Η ενέργεια κορυφώνεται, τα φώτα της σκηνής ανάβουν και η Shakira παραδίδει μια ολοκληρωμένη performance, συνδυάζοντας χορό και φωνητική παρουσία με τον χαρακτηριστικό της δυναμισμό. Οι κινήσεις της είναι απόλυτα συγχρονισμένες, δείχνοντας την προετοιμασία που προηγήθηκε, ενώ η σκηνική της παρουσία καθηλώνει το κοινό.
@voguespain Puro fuego 🔥 Así ha sido la actuación de @Shakira en la inauguración del Mundial de Fútbol en México, en la que ha interpretado su éxito ‘Dai Dai’. #shakira #worldcup #futbol ♬ sonido original – Vogue España
Η μετάβαση από τις χαλαρές πρόβες στο εκρηκτικό live αποτυπώνει την εμπειρία και τη συνέπεια της Shakira σε μεγάλες διοργανώσεις, όπου κάθε λεπτομέρεια μετράει.
πηγή στην Google
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