Δείτε την Shakira στις προετοιμασίες και στην τελική της εμφάνιση στο Μουντιάλ 2026 (βίντεο)

Η Shakira βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος κατά τη διάρκεια της παρουσίας της στο FIFA World Cup 2026, με δύο χαρακτηριστικά βίντεο που αποτυπώνουν τόσο την προετοιμασία όσο και την τελική της εμφάνιση στη σκηνή.

Στα πλάνα από τις πρόβες, η Shakira φαίνεται να βγαίνει για γρήγορη πρόβα μασώντας κάτι ελαφρύ, δείχνοντας πως κινείται σε έντονους ρυθμούς μέσα στο απαιτητικό πρόγραμμα. Η χορογράφος της ακούγεται να τραγουδάει το κομμάτι για να κρατά τον ρυθμό, ενώ η ίδια, περπατώντας στον χώρο, δοκιμάζει ξανά και ξανά τις χορευτικές κινήσεις, σαν να «κλειδώνει» κάθε λεπτομέρεια της εμφάνισης.

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Παρά την πίεση της στιγμής, δεν χάνει τη διάθεσή της. Χαμογελά συχνά, χαιρετά τους τεχνικούς και τους συνεργάτες της παραγωγής και δείχνει απόλυτα άνετη μέσα στο δημιουργικό χάος των προετοιμασιών.

Η εικόνα αλλάζει εντελώς. Η ενέργεια κορυφώνεται, τα φώτα της σκηνής ανάβουν και η Shakira παραδίδει μια ολοκληρωμένη performance, συνδυάζοντας χορό και φωνητική παρουσία με τον χαρακτηριστικό της δυναμισμό. Οι κινήσεις της είναι απόλυτα συγχρονισμένες, δείχνοντας την προετοιμασία που προηγήθηκε, ενώ η σκηνική της παρουσία καθηλώνει το κοινό.

Η μετάβαση από τις χαλαρές πρόβες στο εκρηκτικό live αποτυπώνει την εμπειρία και τη συνέπεια της Shakira σε μεγάλες διοργανώσεις, όπου κάθε λεπτομέρεια μετράει.