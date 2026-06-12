Μουντιάλ 2026: Ο Χουάνγκ “καθάρισε” για την Νότια Κορέα, 2-1 την Τσεχία (βίντεο)

Η Νότια Κορέα άρχισε με νίκη την πορεία της στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026, καθώς για τον 1ο όμιλο της διοργάνωσης, επικράτησε με 2-1 της Τσεχίας.

Η αναμέτρηση διεξήχθη στο γήπεδο Άκρον της Γουαδαλαχάρας στο Μεξικό και μετά από ένα «στείρο» πρώτο 45λεπτο, οι δύο ομάδες «έψαξαν» την νίκη, με τους Ασιάτες να παίρνουν τους τρεις βαθμούς και μάλιστα με ανατροπή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι Τσέχοι προηγήθηκαν με τον Κρέϊτσι στο 59ο λεπτό, αλλά με αντεπίθεση διαρκείας, οι Νοτιοκορεάτες έφθασαν στην νίκη, χάρη στα τέρματα του πρώην άσου του Ολυμπιακού, Ιν Μπέομ Χουάνγκ (67) και του Χιέον Γκιου Οχ (80).

Ο αρχηγός της Νότιας Κορέας, Σον Χέουνγκ-Μιν, έχασε αρκετές καλές ευκαιρίες στο πρώτο 45λεπτο, που ολοκληρώθηκε χωρίς τέρματα. Το σκορ άνοιξε στο 59`, όταν ο αρχηγός της Τσεχίας, Λάντισλαβ Κρέιτσι, πέτυχε το πρώτο γκολ των Ευρωπαίων σ΄αυτό το Μουντιάλ με κεφαλιά από μακρυνό πλάγιο.

Γνωστοί για την μαχητικότητα τους, οι Νοτιοκορεάτες δεν τα «παράτησαν» και ισοφάρισαν οκτώ λεπτά αργότερα, με ένα υπέροχο γκολ του πρώην άσου του Ολυμπιακού, Χουάνγκ Ιν-Μπέομ. Στο 77ο λεπτό ο Τόμας Σούτσεκ σκόραρε με κεφαλιά, αλλά το γκολ του ακυρώθηκε ως οφσάϊντ και τρία λεπτά αργότερα, ο Χουάνγκ έδωσε ασίστ στον Οχ, ο οποίος διαμόρφωσε το τελικό σκορ.

Μετά απ΄αυτό το αποτέλεσμα, η Νότια Κορέα και το Μεξικό, που νίκησε εχθές (11/6) την Νότια Αφρική με 2-0, είναι τα φαβορί για την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Για την 2η αγωνιστική του ομίλου, οι «οικοδεσπότες» θα φιλοξενήσουν την Νότια Κορέα και οι Τσέχοι θ΄αντιμετωπίσουν την Νότια Αφρική.

ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ (Χονγκ Μιουνγκ Μπο): Κιμ Σέουνγκ-Γκου, Λι Χαν-Μπεόν, Κιμ Μιν-Τζάε, Λι Γκι-Χιουκ, Σέολ Γιουνγκ-Γου, Χουάνγκ Ιν-Μπέομ (84′ Τζιν-Γκιου), Πάικ Σέουνγκ-Χο (84′ Τζιν-Σέοπ Παρκ), Λι Τάε-Σέοκ (69′ Τζι-Ζουνγκ), Λι Κανγκ-Ιν, Λι Τζάε-Σουνγκ (63′ Χε-Τσαν Χουάνγκ), Σον Χέουνγκ-Μιν (69′ Χιεόν Οχ).



ΤΣΕΧΙΑ (Μίροσλαβ Κούμπεκ): Ματέι Κόβαρ, Στέπαν Χάλουπεκ, Ρόμπιν Χρανάτς, Λάντισλαβ Κρέιτσι, Βλαντιμίρ Τσουφάλ, Τόμας Σούτσεκ, Αλεξάντρ Σόικα (85′ Χίτιλ), Γιάροσλαβ Ζέλενι, Πάβελ Σουλτς (64′ Άνταμ Χλόζεκ), Λούκας Πρόβοντ (64’ Μίχαλ Σάντιλεκ), Πάτρικ Σικ (64′ Τόμας Χόρι).

Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Οι «killer» του Μεξικού υπέγραψαν την πρεμιέρα

Νωρίτερα, μπροστά σε περίπου 80.000 ενθουσιώδεις φιλάθλους, το Μεξικό επικράτησε εύκολα 2-0 της Νότιας Αφρικής στο «καυτό» στάδιο «Αζτέκα» στην πρεμιέρα του 1ου ομίλου της διοργάνωσης και έθεσαν από νωρίς τις βάσεις για πρόκριση στους «32».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το σκορ άνοιξε πολύ νωρίς, μόλις στο 13ο λεπτό με τον Κινιόνες να εκμεταλλεύεται ολέθριο λάθος του Σιτόλε. Ο σκόρερ είχε και δοκάρι στο 42΄, ενώ ο Σιτόλε αναδείχθηκε σε μοιραίο παίκτη των «Μπαφάνα Μπαφάνα».

Στο 49΄ ανέτρεψε τον Μπράιαν Γκουτιέρες έξω από την περιοχή στερώντας του προφανή ευκαιρία για γκολ. Κόκκινη κάρτα και πλέον το ματς είχε πάρει το δρόμο του. Στο 67΄ από σέντρα του Αλβαράδο, ο Ραούλ Χιμένες με κεφαλιά έγραψε το 2-0 πανηγυρίζοντας συγκινημένος το 46ο του γκολ με την «Ελ Τρι».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο 84΄ αποβλήθηκε για χτύπημα εκτός φάσης και ο Ζουάνε για να ολοκληρωθεί η… δραματική πρεμιέρα για τη Νότια Αφρική. Στις καθυστερήσεις αποβλήθηκε και ο Μεξικανός Σέζαρ Μόντες κι έτσι το ματς είχε περισσότερες κόκκινες από γκολ!