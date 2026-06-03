Αθλητικές μεταδόσεις: Ξεχωρίζει το Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός, δράση και στο Roland Garros

Το Game 1 των τελικών της Stoiximan Basket League ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό ξεχωρίζει από το σημερινό πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων.

Οι αθλητικές μεταδόσεις

12:00 Eurosport 1 Roland Garros Τένις

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18:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Γκαλά Φιλοθέης Γυναικών Στίβος

18:45 Eurosport 1 Roland Garros Τένις

20:00 COSMOTE SPORT 5 HD Φενέρμπαχτσε – Αναντολού Εφές Turkish Basketball Super League

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20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Βαλένθια – Μπιλμπάο ACB Liga Endesa

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21:00 COSMOTE SPORT 8 HD Αρμάνι Μιλάνο – Μπρέσια Lega Basket Serie A

21:00 COSMOTE SPORT 7 HD World Athletics Continental Tour Gold Τουρκού

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21:00 COSMOTE SPORT 6 HD Μαγδεμβούργο – Γκούμερσμπαχ DAIKIN Bundesliga

21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός Α’ τελικός GBL

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21:45 Novasports Prime Λουξεμβούργο – Ιταλία Φιλικός Αγώνας

21:45 Novasports Start Ολλανδία – Αλγερία Φιλικός Αγώνας

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22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μπασκόνια – Μπανταλόνα ACB Liga Endesa