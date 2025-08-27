Αθλητικές μεταδόσεις: Πανδαισία αθλητικού θεάματος με EuroΒasket, Champions League και τελικό Diamond League

Ο τελικός του Diamond League της Ζυρίχης, η πρεμιέρα του EuroBasket αλλά και το προκριματικά του Champions League ξεχωρίζουν στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Σήμερα (27/8) ξεκινά το Eurobasket 2025 που διεξάγεται στην Κύπρο και συγκεντρώνει τα βλέμματα των φιλάθλων. Το πρώτο παιχνίδι της διοργάνωσης είναι ανάμεσα στη Μεγάλη Βρετανία και τη Λιθουανία, με τζάμπολ στις 13:30 και τηλεοπτική κάλυψη από το NovaSports 4.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ακολουθεί η μετάδοση του τελικού του Diamond League της Ζυρίχης με συμμετοχή του Εμανουήλ Καραλή και του Μίλτου Τεντόγλου.

Αργότερα, τη σκυτάλη παίρνει το ποδόσφαιρο και τα προκριματικά του Champions League. Η Κλαμπ Μπριζ του Χρήστου Τζόλη, έχοντας ήδη ένα σπουδαίο προβάδισμα μετά τη νίκη με 3-1 στη Σκωτία, φιλοξενεί τη Ρέιντζερς με στόχο να «σφραγίσει» την πρόκριση στη League Phase.

Την ίδια ώρα, η Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη υποδέχεται στη Λισαβόνα τη Φενερμπαχτσέ του Ζοσέ Μουρίνιο

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (27/8)

13:30 Novasports 4HD Μεγάλη Βρετανία – Λιθουανία Ευρωμπάσκετ

14:45 Novasports Start Τσεχία – Πορτογαλία Ευρωμπάσκετ

16:30 Novasports 4HD Μαυροβούνιο – Γερμανία Ευρωμπάσκετ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

16:30 ΕΡΤ2 Πολωνία – Γερμανία Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών

18:00 Novasports Start Λετονία – Τουρκία Ευρωμπάσκετ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

18:30 ΕΡΤ3 IAAF Diamond League Ζυρίχη

19:45 COSMOTE SPORT 5 HD Καραμπάγκ – Φερεντσβάρος UEFA Champions League

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

20:30 Novasports 4HD Σουηδία – Φινλανδία Ευρωμπάσκετ

21:15 Novasports Start Σερβία – Εσθονία Ευρωμπάσκετ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

22:00 Novasports Prime Θέλτα – Μπέτις La Liga

22:00 Action 24 Γκρίμσμπι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Λιγκ Καπ Αγγλίας

22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Κοπεγχάγη – Βασιλεία UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Κλαμπ Μπριζ – Ρέιντζερς UEFA Champions League

22:00 MEGA, COSMOTE SPORT 2 HD Μπενφίκα – Φενέρμπαχτσε UEFA Champions League