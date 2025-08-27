Αθλητικές μεταδόσεις: Πανδαισία αθλητικού θεάματος με EuroΒasket, Champions League και τελικό Diamond League
Συμμετέχουν Καραλής και Τεντόγλου στους αγώνες της Ζυρίχης
Ο τελικός του Diamond League της Ζυρίχης, η πρεμιέρα του EuroBasket αλλά και το προκριματικά του Champions League ξεχωρίζουν στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Σήμερα (27/8) ξεκινά το Eurobasket 2025 που διεξάγεται στην Κύπρο και συγκεντρώνει τα βλέμματα των φιλάθλων. Το πρώτο παιχνίδι της διοργάνωσης είναι ανάμεσα στη Μεγάλη Βρετανία και τη Λιθουανία, με τζάμπολ στις 13:30 και τηλεοπτική κάλυψη από το NovaSports 4.
Ακολουθεί η μετάδοση του τελικού του Diamond League της Ζυρίχης με συμμετοχή του Εμανουήλ Καραλή και του Μίλτου Τεντόγλου.
Αργότερα, τη σκυτάλη παίρνει το ποδόσφαιρο και τα προκριματικά του Champions League. Η Κλαμπ Μπριζ του Χρήστου Τζόλη, έχοντας ήδη ένα σπουδαίο προβάδισμα μετά τη νίκη με 3-1 στη Σκωτία, φιλοξενεί τη Ρέιντζερς με στόχο να «σφραγίσει» την πρόκριση στη League Phase.
Την ίδια ώρα, η Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη υποδέχεται στη Λισαβόνα τη Φενερμπαχτσέ του Ζοσέ Μουρίνιο
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (27/8)
13:30 Novasports 4HD Μεγάλη Βρετανία – Λιθουανία Ευρωμπάσκετ
14:45 Novasports Start Τσεχία – Πορτογαλία Ευρωμπάσκετ
16:30 Novasports 4HD Μαυροβούνιο – Γερμανία Ευρωμπάσκετ
16:30 ΕΡΤ2 Πολωνία – Γερμανία Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών
18:00 Novasports Start Λετονία – Τουρκία Ευρωμπάσκετ
18:30 ΕΡΤ3 IAAF Diamond League Ζυρίχη
19:45 COSMOTE SPORT 5 HD Καραμπάγκ – Φερεντσβάρος UEFA Champions League
20:30 Novasports 4HD Σουηδία – Φινλανδία Ευρωμπάσκετ
21:15 Novasports Start Σερβία – Εσθονία Ευρωμπάσκετ
22:00 Novasports Prime Θέλτα – Μπέτις La Liga
22:00 Action 24 Γκρίμσμπι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Λιγκ Καπ Αγγλίας
22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Κοπεγχάγη – Βασιλεία UEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Κλαμπ Μπριζ – Ρέιντζερς UEFA Champions League
22:00 MEGA, COSMOTE SPORT 2 HD Μπενφίκα – Φενέρμπαχτσε UEFA Champions League
