EuroΒasket 2025: Ο απόλυτος οδηγός της διοργάνωσης

Λίγες.ώρες απομένουν για την έναρξη του EuroBasket 2025 ανδρών και το DEBATER παρουσιάζει όσα πρέπει να ξέρετε για την κορυφαία διοργάνωση εθνικών ομάδων της Ευρώπης.

Το τουρνουά λαμβάνει χώρα στις Ανατολικές άκρες της Ευρώπης καθώς φέτος Λετονία, Φιλανδία, Πολωνία και Κύπρος φιλοξενούν διαφορετικές φάσεις της διοργάνωσης με τη τελική φάση των νοκ-άουτ να γίνεται στην πρωτεύουσα της Λετονίας, τη Ρίγα.

Οι πόλεις που φιλοξενούν το EuroBasket 2025

Όμιλος Α – Ρίγα

Ο πρώτος όμιλος και η τελική φάση της διοργάνωσης θα γίνουν στη Ρίγα και συγκεκριμένα στην Xiaomi Arena χωρητικότητας 11.200 θέσεων.

Όμιλος Β – Τάμπερε

Ο δεύτερος όμιλος της διοργάνωσης διεξάγεται στην πόλη Τάμπερε της Φιλανδίας και στη Nokia Arena με χωρητικότητα πάνω από 13.000 θέσεις.

Όμιλος Γ – Λεμεσός

Ο τρίτος όμιλος και το group της Εθνικής Ελλάδας θα διεξαχθεί στη Λεμεσό και στο πλήρως ανακαινισμένο Σπύρος Κυπριανού χωρητικότητας 8.000 θέσεων.

Όμιλος Δ – Κατοβίτσε

Στο Κατοβίτσε της Πολωνίας διεξάγεται ο τελευταίος όμιλος του EuroΒasket 2025. Το τζάμπολ του ομίλου θα γίνει στις 28 Αυγούστου στο χωρητικότητας 11.500 θέσεων Spodek Arena.

Οι όμιλοι

Στην κλήρωση που έγινε τον περασμένο Μάρτιο οριστικοποιήθηκαν οι όμιλοι της διοργάνωσης με επικεφαλής τους 4 διοργανωτές.

Ποια είναι η μορφή;

Έχουμε τέσσερις ομίλους των έξι ομάδων και κάθε ομάδα θα παίξει πέντε αγώνες στους ομίλους. Οι τέσσερις πρώτες ομάδες κάθε ομίλου θα προκριθούν στη Φάση των 16, η οποία είναι η έναρξη των αγώνων νοκ άουτ.

Οι ηττημένοι στον γύρο των 16, θα αποκλειστούν από το τουρνουά.

Οι ηττημένοι στα προημιτελικά, θα έχουν την ευκαιρία να παίξουν έναν ακόμη αγώνα για να καθοριστεί ποιες ομάδες θα τερματίσουν από την πέμπτη έως την όγδοη θέση.

Οι ηττημένοι στα ημιτελικά, θα έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν το χάλκινο μετάλλιο.

Αν φτάσουν στον τελικό, είτε θα κερδίσουν το χρυσό μετάλλιο είτε θα καταλήξουν με το αργυρό

Όμιλος A (Ρίγα): Σερβία, Λετονία, Τσεχία, Τουρκία, Εσθονία, Πορτογαλία

Όμιλος B (Τάμπερε): Γερμανία, Λιθουανία, Μαυροβούνιο, Φινλανδία, Μ. Βρετανία, Σουηδία

Όμιλος C (Λεμεσός): Ισπανία, Ελλάδα, Ιταλία, Γεωργία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κύπρος

Όμιλος D (Κατοβίτσε): Γαλλία, Σλοβενία, Πολωνία, Ισραήλ, Βέλγιο, Ισλανδία

Η πρώτη φάση της διοργάνωσης θα διεξαχθεί από 27 Αύγουστο μέχρι 4 Σεπτεμβρίου με τις 4 πρώτες ομάδες από κάθε γκρουπ να προκρίνονται. Στην συνέχεια 16 ομάδες θα βρεθούν στη νοκ άουτ φάση η οποία θα γίνει στη Ρίγα της Λετονίας.

Νοκ άουτ φάση

Η νοκ αουτ φάση αρχίζει στις 6 Σεπτεμβρίου με τις πρώτες αναμετρήσεις των 16 καλύτερων ομάδων και ολοκληρώνεται στις 14 Σεπτεμβρίου με τον τελικό της διοργάνωσης.

Τα ζευγάρια των “16” θα έχουν ως εξής:

6 Σεπτεμβρίου

Α1–B4

A2–B3

B1–A4

B2–A3

7 Σεπτεμβρίου

C1–D4

C2–D3

D1–C4

D2–C3

Οι προημιτελικοί θα διεξαχθούν στις 9-10 Σεπτέμβρη, ενώ δυο μέρες αργότερα, στις 12 Σεπτεμβρίου θα ακολουθήσουν τα ημιτελικά με τον τελικό να διεξάγεται στις 21:00 τοπική ώρα της Κυριακής 14 Σεπτεμβρίου 2025.

Εισιτήρια και Fan Experience

Αρκετά εισιτήρια για μονά παιχνίδια χωρών παραμένουν διαθέσιμα σε Ρίγα, Τάμπερε, Λεμεσό και Κατοβίτσε. Οι τιμές αρχίζουν από 30 και 50 ευρώ για παιχνίδια των ομίλων και καταλήγουν στα 200 ευρώ (Day Pass) για τους τελικούς της διοργάνωσης.

Αρκετά πακέτα για το finals weekend έχουν εξαντληθεί.

Για τους φαν των ομάδων που θα βρεθούν στη Ρίγα για την τελική φάση, η διοργανώτρια ήδη έχει φροντίσει για την ύπαρξη fan zone κοντά στο γήπεδο, ενώ, κατά τη διάρκεια του τουρνουά θα ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την καλύτερη μετακίνηση των οπαδών στο Xiaomi Arena.

Πού θα δεις τους αγώνες

Για όσους δεν καταφέρουν να παραβρεθούν αυτοπροσώπως στο EuroBasket 2025, υπάρχει η επιλογή να παρακολουθήσουν το τουρνουά μέσω δημόσιων και ιδιωτικών καναλιών, ενώ υπάρχει η πλατφόρμα της FIBA η οποία θα δείχνει όλα τα παιχνίδια ζωντανά.

Για την Ελλάδα:

ERTFLIX & Novasports (κανάλια Start/4/5/6). Ελέγξτε το πρόγραμμα ανά αγώνα.

Streaming παγκοσμίως: Courtside 1891 (ζωντανά & on-demand, πιθανές γεωγραφικές εξαιρέσεις).

EuroΒasket 2025: Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της διοργάνωσης

Τετάρτη 27 Αυγούστου (Φάση Ομίλων)

Μεγάλη Βρετανία – Λιθουανία 13:30 Novasports 4

Τσεχία – Πορτογαλία 14:45 Novasports Start

Μαυροβούνιο – Γερμανία 16:30 Novasports 4

Λετονία – Τουρκία 18:00 Novasports Start

Σουηδία – Φινλανδία 20:30 Novasports 4

Σερβία – Εσθονία 21:15 Novasports Start

Πέμπτη 28 Αυγούστου (Φάση Ομίλων)

Ισραήλ – Ισλανδία 15:00 Novasports 4

Γεωργία – Ισπανία 15:00 Novasports Start & ΕΡΤ1

Βέλγιο – Γαλλία 18:00 Novasporrts 4

Βοσνία & Ερζεγοβίνη – Κύπρος 18:15 Novasports Start

Σλοβενία – Πολωνία 21:30 Novasports 4

Ελλάδα – Ιταλία 21:30 Novasports Start & ΕΡΤ News

Παρασκευή 29 Αυγούστου (Φάση Ομίλων)

Γερμανία – Σουηδία 13:30 Novasports 4

Τουρκία – Τσεχία 14:45 Novasports Start

Λιθουανία – Μαυροβούνιο 16:30 Νοvasports 4 & ΕΡΤ1

Εσθονία – Λετονία 18:00 Novasports Start

Φινλανδία – Μεγάλη Βρετανία 20:30 Novasports 4

Πορτογαλία – Σερβία 21:15 Novasports Start

Σάββατο 30 Αυγούστου (Φάση Ομίλων)

Λιθουανία – Γερμανία 13:30 Novasports 5

Τσεχία – Εσθονία 14:45 Novasports 4

Ισλανδία – Βέλγιο 15:00 Novasports 6

Ιταλία – Γεωργία 15:00 Novasports Start & ΕΡΤ1

Μεγάλη Βρετανία – Σουηδία 16:30 Novasports 5

Λετονία – Σερβία 18:00 Novasports 4

Γαλλία – Σλοβενία 18:00 Novasports 6

Κύπρος – Ελλάδα 18:15 Novasports Start & ΕΡΤ1

Μαυροβούνιο – Φινλανδία 20:30 Novasports 5

Τουρκία – Πορτογαλία 21:15 Novasports 4

Πoλωνία – Ισραήλ 21:30 Novasports 6

Ισπανία – Βοσνία & Ερζεγοβίνη 21:30 Novasports Start

Κυριακή 31 Αυγούστου (Φάση Ομίλων)

Γεωργία – Ελλάδα 15:00 Novasports Start & ΕΡΤ News

Σλοβενία – Βέλγιο 15:00 Novasports 4

Ισραήλ – Γαλλία 18:00 Novasports 4

Ισπανία – Κύπρος 18:15 Novasports Start

Πολωνία – Ισλανδία 21:30 Novasports 4

Βοσνία & Ερζεγοβίνη – Ιταλία 21:30 Novasports Start & ΕΡΤ1

Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου (Φάση Ομίλων)

Σουηδία – Μαυροβούνιο 13:30 Novasports

Εσθονία – Τουρκία 14:45 Novasports

Γερμανία – Μεγάλη Βρετανία 16:30 Novasports

Πορτογαλία – Λετονία 18:00 Novasports

Φινλανδία – Λιθουανία 20:30 Novasports

Σερβία – Τσεχία 21:15 Novasports & ΕΡΤ1

Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου (Φάση Ομίλων)

Βέλγιο – Ισραήλ 15:00 Novasports

Ελλάδα – Βοσνία & Ερζεγοβίνη 15:00 Novasports Start & ΕΡΤ

Ισλανδία – Σλοβενία 18:00 Novasports

Κύπρος – Γεωργία 18:15 Novasports

Γαλλία – Πολωνία 21:30 Novasports

Ιταλία – Ισπανία 21:30 Novasports

Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου (Φάση Ομίλων)

Μαυροβούνιο – Μεγάλη Βρετανία 13:30 Novasports

Εσθονία – Πορτογαλία 14:45 Novasports

Λιθουανία – Σουηδία 16:30 Novasports

Τσεχία – Λετονία 18:00 Novasports

Φινλανδία – Γερμανία 20:30 Novasports

Τουρκία – Σερβία 21:15 Novasports

Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου (Φάση Ομίλων)

Βοσνία & Ερζεγοβίνη – Γεωργία 15:00 Novasports

Γαλλία – Ισλανδία 15:00 Novasports

Ισραήλ – Σλοβενία 18:00 Novasports

Ιταλία – Κύπρος 18:15 Novasports

Ισπανία – Ελλάδα 21:30 Novasports Start & ΕΡΤ

Πολωνία – Βέλγιο 21:30

Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου (Φάση των “16”)

Β2 – Α3 Novasports Α1 – Β4 Novasports Β1 – Α4 Novasports Α2 – Β3 Novasports

Ώρες διεξαγωγής 12:00, 15:15, 18:30 & 21:45

Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου (Φάση των “16”)

Γ1 – Δ4 Novasports Δ2 – Γ3 Novasports Γ2 – Δ3 Novasports Δ1 – Γ4 Novasports

Ώρες διεξαγωγής 12:00, 15:15, 18:30 & 21:45

Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου (Προμιτελική Φάση)

Νικήτρια 1 – Νικήτρια 5 Novasports & ΕΡΤ Νικήτρια 2 – Νικήτρια 6 Novasports & ΕΡΤ

Ώρες διεξαγωγής 17:00 & 21:00

Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου (Προημιτελική Φάση)

Νικήτρια 3 – Νικήτρια 7 Novasports & ΕΡΤ Νικήτρια 4 – Νικήτρια 8 Novasports & ΕΡΤ

Ώρες διεξαγωγής 17:00 & 21:00

Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου (Ημιτελική Φάση)

Νικήτρια 9 – Νικήτρια 10 Novasports & ΕΡΤ Νικήτρια 11 – Νικήτρια 12 Novasports & ΕΡΤ

Ώρες διεξαγωγής 17:00 & 21:00

Οι ομάδες και οι αστέρες του EuroBasket 2025

Πανδαισία αστέρων θα παρελάσει από τα γήπεδα της Κύπρου, της Λετονίας, της Φιλανδίας και της Πολωνίας.

Η Σερβία και το άστρο του Νίκολα Γιόκιτς

Οι Σέρβοι έρχονται από μία εντυπωσιακή διετία όπου κατάφεραν να ξεχωρίσουν σε Παγκόσμιο Κύπελλο και Ολυμπιακούς Αγώνες. Μετά την απογοητευτική πορεία στο προηγούμενο EuroBasket, η ομάδα του Σβέτισλαβ Πέσιτς θα κοιτάξει να πάρει την εκδίκηση της με μπροστάρη τον τρεις φορές MVP του NBA Νικόλα Γιόκιτς.

Η Σερβία είναι με διαφορά η πιο πλήρης ομάδα του τουρνουά και έρχεται με σκοπό να το επιβεβαιώσει και στο παρκέ.

Γερμανία – Νέος προπονητής ίδιες συνήθειες

Στο τουρνουά του 2022 οι Γερμανοί μας έδωσαν μία γεύση από τα προσεχώς φτάνοντας μέχρι την τετράδα και κατακτώντας την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο. Την επόμενη χρονιά η παρέα των Ντένις Σρέντερ και Φρανζ Βάγκνερ κατέκτησαν την κορυφή του κόσμου και απέδειξαν ότι ανήκουν στην ελίτ υπό την καθοδήγηση του εκπληκτικού Γκόρντον Χέρμπερτ.

Τώρα, η ομάδα του Σρέντερ δείχνει φορμαρισμένη στα φιλικά με προπονητή πλέον τον Ισπανό Άλεξ Μούμπρου και θέλει να κλείσει μία ονειρική τριετία με ακόμη ένα μετάλλιο.

Λετονία – Η στιγμή του Κρίσταπς Πορζίνγκις

Η Λετονία δημιούργησε προσδοκίες με προπονητή τον Ευρωλιγκάτο Λούκα Μπάνκι και με παρόντα τον Κρίσταπς Πορζίνγκις στη Ρίγα ελπίζει να κάνει την έκπληξη διεκδικώντας ένα μετάλλιο μπροστά στο κοινό της.

Οι Λετονοί παίζουν όμορφο και γρήγορο μπάσκετ, το ζήτημα είναι αν θα είναι αποτελεσματικό απέναντι στα μεγαθήρια της διοργάνωσης. Μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος του NBA, ο Πορζίνγκις ελπίζει ότι θα προσθέσει ακόμη μία επιτυχία στο ατομικό του παλμαρέ.

Γαλλία – Χωρίς τον “εξωγήινο”, όμως με πολύ βάθος

Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα αποφάσισε να απέχει από το τουρνουά μετά από μία περιπέτεια υγείας τον περασμένο χειμώνα, ενώ το ίδιο έκαναν και οι βετεράνοι της Γαλλίας Εβάν Φουρνιέ και Ρούντι Γκομπέρ για λόγους ξεκούρασης.

Ταυτόχρονα, οι τραυματισμοί του Ματίας Λεσόρτ, αλλά και η αποχή του Γκομπέρ δημιουργεί ένα κενό στη ρακέτα που θα καλυφθεί από τον ανερχόμενο Αλεξ Σαρ.

Παρόλα αυτά, οι Γάλλοι κατεβάζουν και πάλι μία ομάδα έτοιμη για μετάλλιο. Το εκπληκτικό βάθος και η απύθμενη δεξαμενή ταλέντου παραμένει το μεγάλο τους πλεονέκτημα. Από τον ανερχόμενο σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης Τέο Μαλεντόν, στις δαγκάνες του αμυντικού εξολοθρευτή Μπιλάλ Κουλιμπαλί και στο all-around ταλέντο του Ζακαρί Ρισασέρ.

Οι Γάλλοι έχουν ενθουσιασμό και ταλέντο, το μόνο που τους λείπει είναι η εμπειρία.

Η Ελλάδα του Σπανούλη και του Γιάννη θέλει και τύχη

Η Ελλάδα σε κάθε διοργάνωση ξεκινάει με πολλές προσδοκίες λόγω της παρουσίας των βετεράνων της Ευρωλίγκα αλλά και του παγκόσμιου σταρ Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Η ομάδα έχει νιάτα και εμπειρία και ελπίζει ότι δε θα τις στοιχίσουν οι απουσίες των Καλάθη και Παπαγιάννη. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει τη δυνατότητα να σπρώξει την ομάδα σε υψηλά στάνταρ απόδοσης και η παρουσία του αποτελεί θέσφατο για την επιτυχία της εθνικής στο EuroBasket 2025.

Στα πολύ θετικά η επιστροφή του Κώστα Σλούκα στο πιθανώς τελευταίο του μεγάλο τουρνουά με την Εθνική. Η Εθνική έχει μέταλλο και έναν προπονητή που μπορεί να εμπνεύσει στο πρόσωπο του Βασίλη Σπανούλη, μένει να φανεί αν θα έχει την τύχη στο πλευρό της.

Η Σλοβενία και η μοναξιά του Λούκα

Ο Λούκα Ντόντσιτς επιστρέφει σε διοργάνωση της FIBA δίνοντας το παρών κάθε χρόνο για την Εθνική Σλοβενίας. Μόνο που φέτος, και μετά από μία δύσκολη χρονιά με τραυματισμούς αλλά και μία ανταλλαγή που δε ζήτησε, ο Ντόντσιτς έρχεται στο EuroBasket 2025 έχοντας στην κυριολεξία την ομάδα στην πλάτη του.

Η ομάδα της Σλοβενίας φαίνεται να είναι η λιγότερο ταλαντούχα επί εποχής LukaMagic και το άστρο του σταρ των Λέικερς μπορεί να μην είναι αρκετό για να καλύψει τα κακώς κείμενα και ανισορροπία που δημιουργήθηκε από τις απουσίες του Τζος Νίμπο και του Βλάτκο Τσάντσαρ.

Τουρκία: Το “μαύρο άλογο” του Αταμάν

Η Τουρκία έχει για πρώτη φορά στο ρόστερ της ένα σούπερσταρ του NBA στο πρόσωπο του Αλπερέν Σενγκούν. Ο παίκτης των Χιούστον Ρόκετς ήδη αποκαλείται mini Jokic στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ενώ δίπλα του θα έχει για να καλύπτει τα καλάθια τον Αντέμ Μπονά μετά την πρώτη του σεζόν στο NBA.

Παράλληλα, στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν είναι ο σούπερσταρ της Εφές Σέιν Λάρκιν, αλλά και ο κρίσιμος για τον Παναθηναϊκό πέρυσι, Τσεντί Οσμάν.

Μένει να φανεί εάν ο Αταμάν μπορεί να χρησιμοποιήσει το ταλέντο που έχει στα χέρια του για να οδηγήσει την Τουρκία σε ένα μετάλλιο.

Τα ματς που ξεχωρίζουν

Με την πρεμιέρα λίγες ώρες μακριά αυτά είναι ορισμένα από τα παιχνίδια τα οποία παρουσιάζουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

Στις 27 Αυγούστου η αναμέτρηση της Λετονίας με την Τουρκία τραβάει τα βλέμματα, ενώ σπουδαία παραδοσιακά ντέρμπι θα λάβουν χώρα στην πρώτη φάση της διοργάνωσης.

Αναλυτικά:

27/8 Λετονία – Τουρκία 18:00

28/8 Ελλάδα – Ιταλία 21:30

30/8 Λιθουανία – Γερμανία 13:30

30/8 Γαλλία – Σλοβενία 18:00

30/8 Λετονία – Σερβία 18:00

2/9 Ιταλία – Ισπανία 21:30

3/9 Τουρκία – Σερβία 21:15

4/9 Ισπανία – Ελλάδα 21:30

Τι συμβαίνει σε περίπτωση ισοβαθμίας

Στο EuroBasket 2025, κάθε κατοχή έχει σημασία. H βαθμολογία στη φάση των ομίλων μπορεί να εξαρτηθεί από τη διαφορά πόντων και τα σκορ των αγώνων.

Οι ισοβαθμίες λύνονται πρώτα με βάση τα ρεκόρ των ομάδων στις μεταξύ τους αναμετρήσεις και στη συνέχεια με το σύστημα του διαίρεσης της διαφοράς πόντων σε μεταξύ τους αναμέτρηση των ομάδων που ισοβαθμούν. Στους ομίλους, η επαύξηση του σκορ δεν είναι απλώς για επίδειξη μπορεί να καθορίσει ποιος θα προχωρήσει στην επόμενη φάση. Γι’ αυτό είναι σημαντικό να κερδίζει κάποια ομάδα με μεγάλη διαφορά τον αντίπαλο της, εάν έχει αυτή τη δυνατότητα.

Κανονισμοί FIBA

Οι κανονισμοί στα παιχνίδια του EuroBasket ακολουθούν το πρωτόκολλο της FIBA που λειτουργεί σύμφωνα με τους κανόνες και τους κανονισμούς που ορίζονται από την ίδια, η οποία αποτελεί το διοικητικό όργανο για το μπάσκετ παγκοσμίως.

Αυτά λοιπόν ισχύουν για να μην μπερδευτείς

Μέγεθος γηπέδου

Το μέγεθος του γηπέδου είναι στα διεθνής πρότυπα (91′ 10” x 49’2,5).

Η γραμμή των τριών πόντων είναι μικρότερη για τους αγώνες της FIBA ​​(6,75μ (6,60μ στη βάση)) από ό,τι π.χ. για τους αγώνες του NBA που είναι 7,24μ (6,70μ στη βάση).

Χρόνος παιχνιδιού

Τέσσερα δεκάλεπτα θα παιχτούν σε κάθε παιχνίδι

Τάιμ άουτ

Οι ομάδες θα έχουν δύο τάιμ άουτ στο πρώτο ημίχρονο και τρία στο δεύτερο. Οι ομάδες μπορούν να χρησιμοποιήσουν μόνο δύο τάιμ άουτ στα τελευταία δύο λεπτά του 4ου δεκαλέπτου.

Φάουλ

Ισχύει το όριο των πέντε φάουλ όπως και στην EuroLeague

Τεχνικές ποινές

FIBA – Μία ελεύθερη βολή και κατοχή της μπάλας στο κέντρο

FIBA: Δύο ελεύθερες βολές δίνονται για κάθε φάουλ (χωρίς σουτ) μετά το τέταρτο τέταρτο (περιλαμβάνει τα τεχνικά φάουλ των παικτών). Αυτό δεν περιλαμβάνει επιθετικά φάουλ ή φάουλ από την ομάδα που έχει την κατοχή της μπάλας.

Κανόνας τριών δευτερολέπτων

Στο NBA, οι αμυντικοί παίκτες δεν μπορούν να παραμείνουν κάτω από το καλάθι για περισσότερο από τρία δευτερόλεπτα εάν ένας παίκτης δε μαρκάρει ενεργά έναν αντίπαλο. Αυτό δεν ισχύει στα παιχνίδια της FIBA.

Παρεμβολή στο καλάθι

Η μπάλα μπορεί να “παιχθεί” εφόσον ακουμπήσει τη στεφάνι μετά από προσπάθεια αντιπάλου

Βήματα

Ένας παίκτης πρέπει να κρατάει σταθερό το ένα πόδι (pivot) για να μην κάνει βήματα όταν δεν ντριμπλάρει την μπάλα. Οι παίκτες μπορούν να κάνουν βήματα κρατώντας την ντρίμπλα τους “ζωντανή” και βάζοντας την μπάλα στο παρκέ.

Γιατί το EuroBasket 2025 είναι ξεχωριστό;

Το EuroΒasket αποτελεί την απόλυτη μπασκετική συνάντηση της Γηραιάς Ηπείρου, όμως το φετινό αποτελεί μία ιδιαίτερη περίπτωση λόγω των τεσσάρων διοργανωτριών χωρών.

Αυτή η διοργάνωση αποτελεί ιστορική στιγμή για την κυπριακή καλαθόσφαιρα, καθώς η εθνική ομάδα της Κύπρου θα κάνει το ντεμπούτο της σε τελική φάση EuroBasket, ενώ θα γίνει και η πρώτη εθνική ομάδα ανδρών και γυναικών της χώρας μας, σε οποιοδήποτε άθλημα που θα συμμετάσχει σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Παράλληλα, η Ρίγα της Λετονίας θα γίνει η πρωτεύουσα του Ευρωπαϊκού μπάσκετ για λίγες μέρες επιβεβαιώνοντας την άνοδο του αθλήματος στη χώρα που συνοδεύεται με τη διοργάνωση της τελικής φάσης.

Από την άλλη, Πολωνία και Φιλανδία βρίσκονται στην ίδια βάρκα έχοντας διαρκή αγωνιστική άνοδο τα τελευταία χρόνια. Παράλληλα, στα παρκέ των γηπέδων θα βρεθούν διεθνείς μπασκετικοί αστέρες όπως ο Νίκολα Γιόκιτς. ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο Λούκα Ντόντσιτς και άλλοι προσθέ.

Βάζοντας την έξτρα χρυσόσκονη που χρειάζεται κάθε μεγάλο αθλητικό γεγονός.

Κλήρωση & Όμιλοι

Πρόγραμμα & ώρες έναρξης

Ρίγα (νοκ–άουτ) — εισιτήρια

eurobasket.bezrindas.lv