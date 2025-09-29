Αθλητικές μεταδόσεις με Super League και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα
Ολοκληρώνεται η 5η αγωνιστική της Super League
Οι αγώνες ΑΕΛ – Ατρόμητος για την Super League, αλλά και οι αναμετρήσεις σε Serie A και Premier League ξεχωρίζουν από το σημερινό πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων.
Οι αθλητικές μεταδόσεις
10:00 COSMOTE SPORT 7 HD Γιανίκ Σίνερ – Φαμπιάν Μαροζάν Πεκίνο τένις
10:00 COSMOTE SPORT 6 HD Τζένσον Μπρούκσμπι – Τέιλορ Φριτζ Τόκιο τένις
12:00 COSMOTE SPORT 6 HD Κάρλος Αλκαράθ – Κάσπερ Ρουντ Τόκιο τένις
14:00 Novasports 6HD WTA 1000 Πεκίνο τένις
14:00 COSMOTE SPORT 8 HD Λέρνερ Τιέν – Λορέντζο Μουζέτι Πεκίνο τένις
15:30 COSMOTE SPORT 7 HD Ντανίλ Μεντβέντεφ – Αλεξάντερ Ζβέρεφ Πεκίνο τένις
18:00 Novasports Prime Ατρόμητος – ΑΕΛ Novibet Super League
19:30 COSMOTE SPORT 1 HD Πάρμα – Τορίνο Serie A
21:30 Novasports Start Λεγανές – Καστεγιόν Ποδόσφαιρο
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Τζένοα – Λάτσιο Serie A
22:00 Novasports Premier League Έβερτον – Γουέστ Χαμ Premier League
22:00 Novasports 1HD Βαλένθια – Οβιέδο La Liga
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Αρούκα – Πόρτο Liga Portugal
