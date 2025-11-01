Αθλητικές μεταδόσεις με Ολυμπιακό – Άρη και Βόλο – Παναθηναϊκό για την Super League

Πλούσιο είναι το σημερινό πρόγραμμα αθλητικών μεταδόσεων με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό να έχουν δύσκολες αποστολές στα πλαίσια της 9ης αγωνιστικής της Super League.

Οι ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις Ολυμπιακός – Άρης και Βόλος – Παναθηναϊκός δεδομένα ξεχωρίζουν όμως, υπάρχει και μπασκετικό ενδιαφέρον με το ντέρμπι Άρης – ΠΑΟΚ για το ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ, αλλά και το ντέρμπι Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός για την Α1 μπάσκετ γυναικών.

Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις σήμερα (1/11)

13:30 Novasports Extra 4 WTA 250 Τσενάι

13:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Βόλος ΝΠΣ – Α.Σ. Βόλος 2004 Ποδόσφαιρο γυναικών

14:30 Novasports 5HD WTA Finals Ριάντ

14:30 COSMOTE SPORT 7 HD Τουρκ Τέλεκομ – Γαλατασαράι Turkish Basketball Super League

14:30 COSMOTE SPORT 3 HD Λέστερ – Μπλάκμπερν Sky Bet EFL Championship

15:00 Novasports 1HD Βιγιαρεάλ – Ράγιο Βαγιεκάνο La Liga

15:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Περιστέρι GBL

15:00 Mega News Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός Α1 Basketball League Γυναικών

15:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Παρίσι

16:00 COSMOTE SPORT 1 HD Ουντινέζε – Αταλάντα Serie A

16:00 ΕΡΤ Sports 1 Κολοσσός – Πανιώνιος GBL

16:00 ΕΡΤ World Περιστέρι – ΑΕΚ GBL

16:30 Novasports Extra 3 Χάιντενχαϊμ – Άιντραχτ Φρανκφούρτης Bundesliga

16:30 Novasports Extra 2 Ζανκτ Πάουλι – Γκλάντμπαχ Bundesliga

16:30 Novasports Extra 1 Μάιντς – Βέρντερ Βρέμης Bundesliga

16:30 Novasports 6HD Ουνιόν Βερολίνου – Φράιμπουργκ Bundesliga

16:30 Novasports 3HD Λειψία – Στουτγκάρδη Bundesliga

16:30 Novasports Extra 4 Ουνιόν Βερολίνου – Φράιμπουργκ Bundesliga

17:00 Novasports Premier League Νότιγχαμ Φόρεστ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Premier League

17:00 Novasports Start Κρίσταλ Πάλας – Μπρέντφορντ Premier League

17:00 Novasports News Φούλαμ – Γουλβς Premier League

17:00 Novasports 5HD WTA Finals Ριάντ

17:00 Novasports 4HD Μπράιτον – Λιντς Premier League

17:00 Novasports 2HD Μπέρνλι – Άρσεναλ Premier League

17:00 COSMOTE SPORT 5 HD ΚΠΡ – Ίπσουιτς Sky Bet EFL Championship

17:15 Novasports 1HD Ατλέτικο Μαδρίτης – Σεβίλλη La Liga

18:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Παρίσι

18:00 COSMOTE SPORT 2 HD Βόλος ΝΠΣ – Παναθηναϊκός Super League

18:15 ΕΡΤ Sports 2 Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola – Καρδίτσα Ιαπωνική GBL

18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Άρης – ΠΑΟΚ GBL

19:00 Novasports 5HD WTA Finals Ριάντ

19:00 COSMOTE SPORT 3 HD Νάπολι – Κόμο Serie A

19:30 Novasports Premier League Τότεναμ – Τσέλσι Premier League

19:30 Novasports Prime Ατρόμητος – Κηφισιά Super League

19:30 Novasports 3HD Μπάγερν Μονάχου – Λεβερκούζεν Bundesliga

19:30 Novasports 1HD Ρεάλ Σοσιεδάδ – Μπιλμπάο La Liga

19:30 COSMOTE SPORT 9 HD Αλ Νασρ – Αλ Φάιχα Roshn Saudi League

19:30 COSMOTE SPORT 7 HD Μάδεργουελ – Σεντ Μίρεν Premier Sports Cup

20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Ρίο Άβε – Εστορίλ Liga Portugal

20:00 COSMOTE SPORT 1 HD Ολυμπιακός – Άρης Super League

20:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Πανιώνιος ΓΣΣ Α1 Γυναικών Volley League

21:00 Novasports 5HD WTA Finals Ριάντ

21:00 Novasports 2HD Φέγενορντ – Φόλενταμ Eredivisie

21:00 COSMOTE SPORT 5 HD Τρεντίνο – Βίρτους Μπολόνια Lega Basket Serie A

21:30 Novasports Start Ντάρμσταντ – Αρμίνια Μπίλεφελντ Bundesliga 2

21:45 COSMOTE SPORT 3 HD Κρεμονέζε – Γιουβέντους Serie A

22:00 Novasports Premier League Λίβερπουλ – Άστον Βίλα Premier League

22:00 Novasports 1HD Ρεάλ Μαδρίτης – Βαλένθια La Liga

22:30 COSMOTE SPORT 2 HD Βιτόρια Γκιμαράες – Μπενφίκα Liga Portugal

23:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μιλγουόκι Μπακς – Σακραμέντο Κινγκς NBA