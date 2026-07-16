Γιώργος Ελεύθερας για Λορέντζο Καριέρε: “Lory καλό ταξίδι εκεί ψηλά, θα σε αγαπάμε για πάντα”

Γνωρίστηκαν στο τηλεοπτικό ριάλιτι “Bar” του Mega το 2002 και έκτοτε έγιναν αχώριστοι φίλοι, δημιουργώντας το συγκρότημα “Φίλοι για Πάντα”. Ο λόγος για τον Λορέντζο Καριέρε και τον Γιώργο Ελεύθερα.

Ο θάνατος του 51χρονου σκόρπισε θλίψη, με τον μουσικό να τον αποχαιρετά με μια ανάρτηση στα social media, γράφοντας για στιγμές που μοιράστηκαν, τις οποίες χαρακτηρίζει «απίστευτες». Στιγμές που θα μείνουν «αναλλοίωτες στον χρόνο».

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Υπενθυμίζεται ότι, μετά το τέλος του «Bar», ο Λορέντζο Καριέρε, ο Γιώργος Ελεύθερας και ο αδελφός του Γιώργου, Νίκος, ένωσαν τις δυνάμεις τους στη μουσική. Δημιούργησαν το boyband «Φίλοι για Πάντα» σημειώνοντας τεράστια ραδιοφωνική επιτυχία με το ομώνυμο κομμάτι.

Ο Λορέντζο αποσύρθηκε σταδιακά από το προσκήνιο, αφοσιώθηκε στην οικογένειά του και παντρεύτηκε την Έλενα Κατραβά, με την οποία απέκτησε δύο γιους. Ο Γιώργος και ο Νίκος Ελεύθερας συνέχισαν να ασχολούνται ενεργά με τη μουσική, πραγματοποιώντας εμφανίσεις.

Ο Γιώργος Ελεύθερας δημοσίευσε στα social media απόσπασμα από ένα video clip τους, το οποίο συνόδευσε με το τραγούδι «Stairway to Heaven» των Led Zeppelin. «Lory, καλό ταξίδι εκεί ψηλά. Τι όμορφες στιγμές περάσαμε, αναλλοίωτες στον χρόνο, απίστευτες. Θα σε αγαπάμε για πάντα» έγραψε στην ανάρτησή του ο Γιώργος Ελεύθερας.