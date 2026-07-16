Θεσσαλονίκη: Και τέταρτη σύλληψη για τον δολοφονικό εμπρησμό με θύμα τη Βάγια Νέστορα

Σε νέα, τέταρτη σύλληψη, για την δολοφονική εμπρηστική επίθεση στην πολυκατοικία όπου διαμένει η οικογένεια της πολιτεύτριας της ΝΔ Αφροδίτης Νέστορα και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της μητέρας της, Βάγιας Νέστορα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, πρόκειται για φοιτητή ηλικίας 27 ετών, στον οποίο είχε δώσει τα κλειδιά του ορμητηρίου-καταφυγίου στην οδό Παπαδιαμάντη ο 24χρονος συλληφθέντας. Μάλιστα, τον είχε κατονομάσει στην απολογία του.

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Ο φοιτητής που συνελήφθη σήμερα στη Θεσσαλονίκη με έντονη δράση στον αντιεξουσιαστικό χώρο, φέρεται να ήταν αυτός που έδωσε τα κλειδιά του σπιτιού στο ζευγάρι που πραγματοποίησε τη φονική εμπρηστική επίθεση τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου στην πολυκατοικία όπου μένει η οικογένεια Νέστορα.

Το “επιχειρησιακό ζευγάρι”, ο 29χρονος και η 26χρονη που προφυλακίστηκαν ύστερα από τις απολογίες τους, χρησιμοποίησε το συγκεκριμένο σπίτι τόσο ως ορμητήριο για την προετοιμασία της επίθεσης, όσο και ως καταφύγιο, αμέσως μετά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τόσο η 26χρονη όσο και ο 29χρονος αρνήθηκαν τις κατηγορίες και οποιαδήποτε συμμετοχή στην πράξη κάνοντας λόγο για σκευωρία των αρχών και επικαλέστηκαν το δικαίωμα της σιωπής. Ωστόσο, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα κρίθηκαν προφυλακιστέοι.

Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε και ο τρίτος συλληφθέντας, ο 24χρονος ιδιοκτήτης του σπιτιού της οδού Παπαδιαμάντη στη Θεσσαλονίκη, που βρίσκεται σε πολύ κοντινή απόσταση από την πολυκατοία της οικογένειας Νέστορα. Κατά πληροφορίες, ο 24χρονος απολογήθηκε με υπόμνημα και αρνήθηκε κι αυτός τις κατηγορίες που του αποδίδονται.

Αφροδίτη Νέστορα: Ήταν δολοφονική ενέργεια – Θα σταθώ ξανά στα πόδια μου

Υπενθυμίζεται ότι χθες Τετάρτη 15/7 η Αφροδίτη Νέστορα έλαβε εξιτήριο από το Νοσοκομείο “Παπανικολάου”, όπου νοσηλεύτηκε για 15 ημέρες με σοβαρά εγκαύματα.

Σε δηλώσεις που έκανε έξω από το νοσοκομείο Παπανικολάου, η κ. Νέστορα ευχαρίστησε τους γιατρούς και τους νοσηλευτές “στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο, όπου μας περιέθαλψαν, μόλις έγινε το τραγικό αυτό συμβάν και εμένα και τον πατέρα μου, και τους υπόλοιπους ενοίκους της υποδομής. (Τους ευχαριστώ) κυρίως για τις ατέρμονες προσπάθειες που κατέβαλαν όλοι οι γιατροί για να κρατήσουν τη μητέρα μου στη ζωή χωρίς, βέβαια, επιτυχία. Και φυσικά, το νοσοκομείο Παπανικολάου, που νοσηλεύτηκα τις τελευταίες 15 ημέρες, ήταν όλοι τους εξαιρετικοί, με αγκάλιασαν, πραγματικά με βοήθησαν πάρα πολύ, έτσι, να επιστρέψω στην κανονικότητά μου”.

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Για την κατάσταση της υγείας της είπε: “Να ξέρετε ότι δεν έχει τελειώσει η αποκατάσταση της υγείας μου. Θα ταλαιπωρηθώ αρκετούς μήνες ακόμη, με αλλαγές, με συναντήσεις, με γιατρούς, να είστε όμως σίγουροι ότι θα προσπαθήσω με κάθε τρόπο και με ό,τι δύναμη μου έχει απομείνει να σταθώ ξανά στα πόδια μου, γιατί θεωρώ ότι αυτό είναι μια απάντηση σε τέτοιου είδους τρομοκρατικές ενέργειες, δολοφονικές ενέργειες, και επίσης γιατί πιστεύω ότι μέσα από αυτό θα κάνω περήφανη τη μητέρα μου, αλλά και όλους, και τον πατέρα μου, και όλους τους ανθρώπους που πραγματικά πιστεύουν σε μένα“.

Σε ερώτηση των δημοσιογράφων για το τι θα έλεγε αν ερχόταν αντιμέτωπη με τους συλληφθέντες: “Δεν μπορώ να πω κάτι στους συλληφθέντες, δεν χωράει ο ανθρώπινος νους αυτό που έγινε, είναι ακραίο. Πραγματικά λυπάμαι που το 2026 υπάρχουν άνθρωποι που σκέφτονται και ενεργούν έτσι και πλήττουν με αυτόν τον τρόπο, τόσο βάναυσα τη δημοκρατία μας, που θα έπρεπε να την αγκαλιάσουμε, να τη διαφυλάσσουμε και να την έχουμε οδηγό μας στις επόμενες γενιές”.

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“Οι ποινές που πρέπει να τους επαγγελθούν πρέπει να είναι οι βαρύτατες. Ήταν δολοφονική ενέργεια, θεωρώ ότι η δικαιοσύνη ξέρει να κάνει την δουλειά της” πρόσθεσε, ενώ για όσα δραματικά βίωσε κατά την φονική επίθεση στην Θεσσαλονίκη είπε:

“Οι συνθήκες ήταν συνθήκες πολέμου, μόνο σε ταινίες έχω δει τέτοιες σκηνές. Δεν μπορούσαμε να πάρουμε ανάσα. Τώρα δεν βλέπεται απλά μία κοπέλα που έζησε κάτι, είμαι μια κοπέλα που επέζησα από τρομοκρατική ενέργεια”, τόνισε.