ΟΠΕΚΕΠΕ: Κατά Σκρέκα, Μπουκώρου, Σενετάκη και Παπακώστα οι διώξεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Κατά του Κώστα Σκρέκα, του Χρήστου Μπουκώρου, του Μάξιμου Σενετάκη και της Κατερίνας Παπακώστα ασκήθηκαν οι ποινικές διώξεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Αθηνών για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι τρεις πρώτοι κατηγορούνται για ηθική αυτουργία σε απιστία, ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ η κ. Παπακώστα κατηγορείται επιπλέον για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή.

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Οι τέσσερις εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας αντιμετωπίζουν πλημμεληματικές κατηγορίες και θα οδηγηθούν απευθείας στο ακροατήριο με την επίδοση κλητήριου θεσπίσματος.

Την ίδια ώρα, για τους βουλευτές Γιάννη Κεφαλογιάννη, Κώστα Τσιάρα, Νότη Μηταράκη, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Θεόφιλο Λεονταρίδη, Βασίλη Βασιλειάδη και Κώστα Καραμανλή η δικογραφία τέθηκε στο αρχείο, καθώς δεν προέκυψαν ενδείξεις τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Νωρίτερα, έγινε γνωστό πως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άσκησε ποινικές διώξεις σε βάρος 22 προσώπων, μεταξύ των οποίων οι τέσσερις από τους έντεκα εν ενεργεία βουλευτές, ορισμένοι πρώην δημόσιοι λειτουργοί και συνεργάτες πολιτικών.

Οι κατηγορίες που απαγγέλθηκαν αφορούν την έρευνα που διεξάγεται για φερόμενο οργανωμένο κύκλωμα απάτης στη διαχείριση αγροτικών κονδυλίων, μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αντίθετα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, οι κατηγορίες σε βάρος των άλλων επτά εν ενεργεία βουλευτών αποσύρθηκαν, λόγω έλλειψης επαρκών αποδεικτικών στοιχείων.

Αντίθετα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, οι κατηγορίες σε βάρος των άλλων επτά εν ενεργεία βουλευτών αποσύρθηκαν, λόγω έλλειψης επαρκών αποδεικτικών στοιχείων.

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The EPPO in Athens 🇬🇷 has indicted 22, including 4 Members of the Hellenic Parliament, former high-ranked public officials & political staff as part of an investigation involving agricultural funds. Allegations against 7 other MP's were dismissed.

More: https://t.co/qWILw6F0QI pic.twitter.com/uQ0XWsHQ7a— European Public Prosecutor’s Office (EPPO) (@EUProsecutor) July 16, 2026

Σε άλλο σημείο της ανακοίνωσή της, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τονίζει πως για τις πράξεις που φέρεται να τελέστηκαν το 2021, η EPPO απήγγειλε κατηγορίες στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ για πέντε περιπτώσεις απιστίας, στην πρώην προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αμεσων Ενισχύσεων για δύο περιπτώσεις απιστίας και σε δύο πρώην περιφερειακούς διευθυντές του ΟΠΕΚΕΠΕ για απιστία και παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων.

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Μεταξύ των κατηγορουμένων βρίσκονται επίσης τέσσερις εν ενεργεία βουλευτές, εκ των οποίων οι τρεις κατηγορούνται για ηθική αυτουργία σε απιστία και ο τέταρτος για ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Ενας από αυτούς αντιμετωπίζει επιπλέον κατηγορίες για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης.

Για τους υπόλοιπους που ερευνώνται για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, μεταξύ των οποίων τρεις πρώην βουλευτές, οι διαδικασίες συνεχίζονται, υπογραμμίζει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

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Επιπλέον, σημειώνεται στην ανακοίνωση, ότι βρίσκονται σε εξέλιξη και άλλες έρευνες που αφορούν πράξεις οι οποίες φέρεται να διαπράχθηκαν σε διαφορετικά έτη, χωρίς να δίνονται προς το παρόν περισσότερες λεπτομέρειες, ώστε να μη διακινδυνεύσει η εξέλιξη των ερευνών.

“Όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα θεωρούνται αθώα μέχρι αποδείξεως του εναντίου τους ενώπιον των αρμόδιων ελληνικών δικαστηρίων. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) είναι η ανεξάρτητη εισαγγελία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι υπεύθυνη για τη διερεύνηση, τη δίωξη και την παραπομπή στη δικαιοσύνη εγκλημάτων κατά των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ” καταλήγει η ανακοίνωση.