Αθλητικές μεταδόσεις: “Μάχη” της εθνικής πόλο γυναικών με την Ουγγαρία για τα ημιτελικά – Euroleague με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό
League Cup Αγγλίας με Άρσεναλ-Τσέλσι
Πλούσιο είναι το αθλητικό πρόγραμμά της ημέρας με την “μάχη” της Εθνικής πόλο γυναικών με την Ουγγαρία για τα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος υδατοσφαίρισης να ξεχωρίζει στο αθλητικό πρόγραμμα της Τρίτης.
Παράλληλα, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός αγωνίζονται για την Euroleague, ενώ η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Τόφας για το Basketball Champions League.
Στο εξωτερικό ξεχωρίζει το λονδρέζικο ντέρμπι μεταξύ Άρσεναλ και Τσέλσι για το League Cup Αγγλίας.
Οι αθλητικές μεταδόσεις
15:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Μονπελιέ (Κυρίως Ταμπλό)
17:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Μονπελιέ (Κυρίως Ταμπλό)
18:00 Novasports Prime Dubai BC – Ολυμπιακός Euroleague
18:00 COSMOTE SPORT 7 HD World Athletics Indoor Tour Gold 2026 Οστράβα
19:00 COSMOTE SPORT 4 HD Τόφας – ΑΕΚ FIBA Basketball Champions League
19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Τσέλσι – PSV Αϊντχόφεν UEFA Youth League
19:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Ουγγαρία Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πόλο γυναικών Πρώτος ημιτελικός
19:30 Novasports 4HD Αναντολού Εφές – Βαλένθια Euroleague
19:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Μονπελιέ (Κυρίως Ταμπλό)
20:00 Novasports 2HD Ζαλγκίρις Κάουνας – Μονακό Euroleague
21:00 Novasports 3HD Ερυθρός Αστέρας – Χάποελ Τελ Αβίβ Euroleague
21:05 Novasports Extra 1 Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παρτίζαν Euroleague
21:15 Novasports Prime Παναθηναϊκός – Ρεάλ Μαδρίτης Euroleague
21:30 Novasports Start Μπάγερν Μονάχου – Παρί Euroleague
21:30 Novasports 6HD Αρμάνι Μιλάνο – Μπασκόνια Euroleague
21:30 Novasports 5HD Μπαρτσελόνα – Φενέρμπαχτσε Euroleague
21:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Μονπελιέ (Κυρίως Ταμπλό)
21:45 COSMOTE SPORT 1 HD Μπολόνια – Μίλαν Serie A
22:00 Action 24 Άρσεναλ – Τσέλσι Λιγκ Καπ Αγγλίας
22:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μαρσέιγ – Ρεν Γαλλικό Κύπελλο Ποδοσφαίρου
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Σεντ Μίρεν – Χαρτς Scottish Premiership
