Αθλητικές μεταδόσεις: Κυριαρχεί η EuroLeague με Ολυμπιακό και “αιώνιο ντέρμπι” στη Σερβία

Το μπάσκετ κυριαρχεί στις σημερινές (12/12) αθλητικές μεταδόσεις καθώς ο Ολυμπιακός πάει στη Βαρκελώνη για ένα δύσκολο παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα.

Λίγο νωρίτερα, Παρτιζάν και Ερυθρός Αστέρας δίνουν την “αιώνια” μάχη του Βελιγραδίου, ενώ ενδιαφέρον έχει και το παιχνίδι της Μονακό απέναντι στην Φενερμπαχτσέ στην επανάληψη του περσινού τελικού της EuroLeague.

Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας:

18:00 NOVASPORTS 5 Dubai BC – Μπάγερν Μονάχου Euroleague

19:30 NOVASPORTS 2 Γκρόιτερ Φιρτ – Χέρτα Bundesliga 2

20:30 NOVASPORTS 4 Μονακό – Φενερμπαχτσέ Euroleague

21:30 NOVASPORTS PRIME Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός Euroleague

21:30 NOVASPORTS 3 Ουνιόν Βερολίνου – Λειψία Bundesliga

21:30 NOVASPORTS 5 Παρτιζάν – Ερυθρός Αστέρας Euroleague

21:30 NOVASPORTS START Βίρτους Μπολόνια – Χάποελ Τελ Αβίβ Euroleague

21:30 ΕΡΤ2 Μίλωνας – Ηλυσιακός Volley League Γυναικών

21:45 COSMOTE SPORT 2 Λέτσε – Πίζα Serie A

22:00 NOVASPORTS 1 Ρεάλ Σοσιεδάδ – Χιρόνα La Liga

22:00 COSMOTE SPORT 3 Γουέστ Μπρομ – Σέφιλντ Γιουνάιτεντ Sky bet EFL Championship