ΕΟΜ: “Ουδέποτε έχει χαθεί μόσχευμα λόγω έλλειψης αίματος” – Η ανάρτηση Γεωργιάδη

Την ανακοίνωση του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων ανήρτησε στο Χ ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης η οποία εκδόθηκε ως απάντηση σε ρεπορτάζ, που προβλήθηκε την Πέμπτη 20 Αυγούστου και αφορούσε πιθανό κίνδυνο μη διενέργειας μεταμοσχεύσεων συμπαγών οργάνων, λόγω έλλειψης των απαιτούμενων μονάδων αίματος.

Στην ανακοίνωσή του, ο Ελληνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ), επιθυμώντας να καθησυχάσει τους υποψήφιους λήπτες, διευκρινίζει ότι ουδέποτε έχει χαθεί μόσχευμα λόγω έλλειψης αίματος και ότι πάντοτε γίνεται κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε όλα τα μοσχεύματα από τους εγχώριους δότες, να μεταμοσχεύονται σε υποψήφιους λήπτες στην Ελλάδα. Η μεταμόσχευση εμπίπτει στις επείγουσες ιατρικές πράξεις και καλύπτεται κατά προτεραιότητα, ενώ η συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ) και τις Αιμοδοσίες των Νοσοκομείων υπήρξε και είναι αποτελεσματική.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΟΜ

Σχετικά με ρεπορτάζ, που προβλήθηκε την Πέμπτη 20 Αυγούστου και αφορούσε

πιθανό κίνδυνο μη διενέργειας μεταμοσχεύσεων συμπαγών οργάνων, λόγω έλλειψης των απαιτούμενων μονάδων αίματος, ο Ελληνικός Οργανισμός

Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ), επιθυμώντας να καθησυχάσει τους…— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) August 21, 2026

Ο ΕΟΜ -όπως αναφέρει- αναγνωρίζει τις δυσκολίες που προκύπτουν για όλες τις ιατρικές πράξεις, από τη μειωμένη προσφορά αίματος κατά τους θερινούς μήνες, όπως και την εντατική προσπάθεια που καταβάλλουν όλα τα Τμήματα Αιμοδοσίας και το ΕΚΕΑ. Τόσο η δωρεά οργάνων, όσο και η δωρεά αίματος, πηγάζουν από την ανθρώπινη υπέρβαση και διάθεση βοήθειας προς τον συνάνθρωπο και η προσπάθεια διατήρησης του πνεύματος προσφοράς οφείλει να είναι διαρκής.