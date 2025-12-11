Αρμάνι Μιλάνο-Παναθηναϊκός 96-89: Πάλεψε στο τέλος αλλά ήταν αργά

Στο Μιλάνο, η ήττα του Παναθηναϊκού από την Αρμάνι υπήρξε «καθρέφτης» της αμυντικής ανεπάρκειας και των λαθών του, τη στιγμή που τα τρίποντα των Ιταλών έπεφταν «βροχή», κι η προσπάθεια των «πρασίνων» φάνηκε ευάλωτη, σαν… κάστρο που έπεφτε από μέσα προς τα έξω και είχε μοναδική εξαίρεση μία απέλπιδα προσπάθεια στο τελευταίο δίλεπτο.

Το «τριφύλλι» ηττήθηκε 96-89 από τους Ιταλούς, για την 15η αγωνιστική της Euroleague, βλέποντας το ρεκόρ του, με το δεύτερο διαδοχικό του αρνητικό αποτέλεσμα, να υποχωρεί σε 9-6. Στον αντίποδα, η Αρμάνι έδωσε θετικό πρόσημο στο ρεκόρ της (8-7) και συνεχίζει την προσπάθεια της να εισέλθει στη δεκάδα.

Τα δεκάλεπτα: 21-26, 54-44, 80-60, 96-89