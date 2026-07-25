Μετρό: Κλείνουν νωρίτερα από την Κυριακή οι σταθμοί Σύνταγμα, Ευαγγελισμός και Μέγαρο Μουσικής – Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ

Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη Γραμμή 3 του Μετρό της Αθήνας, με τις εργασίες να εκτελούνται από αύριο Κυριακή 26 Ιουλίου στο τμήμα «Σύνταγμα – Μέγαρο Μουσικής», όπου και θα εφαρμόζονται τις νυχτερινές ώρες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, από αύριο, Κυριακή, οι σταθμοί «Σύνταγμα» (Γραμμή 3), «Ευαγγελισμός» και «Μέγαρο Μουσικής» για τις ημέρες Κυριακή ως Πέμπτη θα κλείνουν στις 21:40 το βράδυ, 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας. Ο σταθμός «Σύνταγμα» θα παραμένει ανοιχτός για τη Γραμμή 2 του Μετρό.

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Η κίνηση των συρμών στη Γραμμή 3 κατά τις ώρες των εργασιών θα διεξάγεται μεταξύ των σταθμών «Δημοτικό Θέατρο – Μοναστηράκι» και «Αμπελόκηποι – Δ. Πλακεντίας – Αεροδρόμιο».

Οι τελευταίοι συρμοί, πριν το κλείσιμο των σταθμών, θα αναχωρούν:

από ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ προς Δ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ στις 21:06,

από ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ προς Δ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ στις 21:29,

από ΣΥΝΤΑΓΜΑ προς Δ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ στις 21:31,

από ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ προς Δ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ στις 21:33,

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από ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ προς Δ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ στις 21:34,

από Δ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ προς ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ στις 21:30,

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από ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ προς ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ στις 21:44,

από ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ προς ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ στις 21:46,

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από ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ προς ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ στις 21:47,

από ΣΥΝΤΑΓΜΑ προς ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ στις 21:49.

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ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣ/ΑΠΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ:

– Τελευταίοι συρμοί:

από Σύνταγμα προς Αεροδρόμιο στις 21:31,

από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο στις 21:06 και

από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 21:10.

Μετά την έναρξη των τεχνικών εργασιών στις 21:40, οι συρμοί με κατεύθυνση το Αεροδρόμιο θα αναχωρούν από τον σταθμό Αμπελόκηποι (ΠΡΟΣΟΧΗ: οι συρμοί θα εκκινούν από την αποβάθρα 2, προς Δημοτικό Θέατρο) και οι συρμοί που αναχωρούν από το Αεροδρόμιο θα τερματίζουν το δρομολόγιό τους στον σταθμό Αμπελόκηποι. Αναλυτικά:

– Αναχωρήσεις από Αμπελόκηποι προς Αεροδρόμιο στις 22:07, 22:47 και 23:23 από Αεροδρόμιο προς Αμπελόκηποι στις 21:46, 22:22, 22:58 και 23:34.

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ο ΟΑΣΑ δρομολογεί (για τις ημέρες Κυριακή έως Πέμπτη, από τις 21:40 ως τη λήξη της κυκλοφορίας του Μετρό) την προσωρινή λεωφορειακή Γραμμή Χ23 «Στ. Μετρό Μοναστηράκι – Στ. Μετρό Αμπελόκηποι». Η γραμμή θα πραγματοποιεί τις εξής στάσεις:

– Στην κατεύθυνση Στ. Μετρό Μοναστηράκι – Στ. Μετρό Αμπελόκηποι:

«ΣΤ. ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ» (προσωρινή στάση, επί της οδού Ερμού), «ΣΤ. ΟΜΟΝΟΙΑ» (υπάρχουσα στάση, επί της οδού Σταδίου με όνομα ΟΜΟΝΟΙΑ), «ΣΤ. ΣΥΝΤΑΓΜΑ» (υπάρχουσα στάση, επί της οδού Βασιλίσσης Αμαλίας με όνομα Σύνταγμα), «ΣΤ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» (υπάρχουσα στάση, επί της οδού Βασιλίσσης Σοφίας με όνομα ΣΤ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ), «ΣΤ. ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ» (υπάρχουσα στάση επί της οδού Βασιλίσσης Σοφίας, με όνομα ΙΛΙΣΙΑ), «ΣΤ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ» (προσωρινή στάση επί της οδού Δημήτριου Σούτσου 46).

Στην κατεύθυνση Στ. Μετρό Αμπελόκηποι – Στ. Μετρό Μοναστηράκι:

«ΣΤ.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ» (προσωρινή στάση επί της οδού Δημήτριου Σούτσου 46), «ΣΤ.ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ» (υπάρχουσα στάση, επί της οδού Βασιλίσσης Σοφίας με όνομα ΙΛΙΣΙΑ), «ΣΤ.ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟ» (υπάρχουσα στάση, επί της οδού Βασιλίσσης Σοφίας με όνομα ΝΟΣΟΚ.ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ), «ΣΤ. ΣΥΝΤΑΓΜΑ» (υπάρχουσα στάση, επί της οδού Βασιλίσσης Σοφίας με όνομα ΣΥΝΤΑΓΜΑ), «ΣΤ. ΟΜΟΝΟΙΑ» (υπάρχουσα στάση στην οδό ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ με όνομα Ομόνοια), «ΣΤ. ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ» (προσωρινή στάση, επί της οδού Ερμού).

● Η λεωφορειακή Γραμμή Χ23 θα περνάει από όλους τους κλειστούς σταθμούς και θα συνδέει τους σταθμούς Μοναστηράκι και Αμπελόκηποι.

● Για τις αναχωρήσεις λεωφορείων της Χ23 στις 23:58 και 00:10 από τον σταθμό Μοναστηράκι, συρμός στον σταθμό Αμπελόκηποι θα εκκινεί περίπου στις 00:45 με τερματικό τον σταθμό Δ. Πλακεντίας.

● Για τις αναχωρήσεις λεωφορείων της Χ23 στις 23:46 και 23:58 από τον σταθμό Αμπελόκηποι συρμός στον σταθμό Μοναστηράκι θα εκκινεί περίπου στις 00:45 με τερματικό τον σταθμό Δημοτικό Θέατρο.

«Κατανοούμε την αναστάτωση, που οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προκαλούν στους επιβάτες μας, κρίνονται ωστόσο αναγκαίες, για την εκτέλεση των σημαντικών αυτών έργων, που θα συμβάλλουν στη βελτίωση των καθημερινών μετακινήσεων». επισημαίνει στην ανακοίνωση της η ΣΤΑΣΥ.