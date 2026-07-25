Έξοδος αδειούχων: Πάνω από 50.000 έφυγαν από τα λιμάνια της Αττικής την Παρασκευή – Οι εκτιμήσεις για το Σαββατοκύριακο

Σταδιακά κορυφώνεται η έξοδος των αδειούχων όσο πλησιάζουμε προς το τέλος του Ιουλίου καθώς η κίνηση στα λιμάνια της χώρας παρουσιάζεται αυξημένη.

Χιλιάδες ταξιδιώτες εγκαταλείπουν το λεκανοπέδιο με προορισμό τα νησιά του Αιγαίου και του Αργοσαρωνικού. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου πραγματοποιήθηκαν συνολικά από τα τέσσερα μεγάλα λιμάνια της Αττικής 113 απόπλοι πλοίων, με 50.917 επιβάτες να αναχωρούν για νησιωτικούς προορισμούς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδικότερα, από το λιμάνι του Πειραιά πραγματοποιήθηκαν 22 απόπλοι, ενώ αναχώρησαν 24.545 επιβάτες, 4.054 Ι.Χ. οχήματα, 706 φορτηγά και 720 δίκυκλα.

Για τα νησιά του Αργοσαρωνικού εκτελέστηκαν 60 δρομολόγια, με 10.079 επιβάτες, 1.161 Ι.Χ. οχήματα, 50 φορτηγά και 356 δίκυκλα.

Από το λιμάνι της Ραφήνας πραγματοποιήθηκαν 19 απόπλοι πλοίων. Συνολικά αναχώρησαν 12.019 επιβάτες, 2.571 Ι.Χ. οχήματα, 101 φορτηγά και 301 δίκυκλα.

Από το Λαύριο εκτελέστηκαν 12 δρομολόγια, με 4.274 επιβάτες, 1.127 Ι.Χ. οχήματα, 40 φορτηγά και 99 δίκυκλα.

Το Λιμενικό Σώμα είναι σε αυξημένη επιφυλακή ενώ οι επιβάτες που πρόκειται σήμερα να τα ταξιδέψουν καλό είναι να βρίσκονται στην αποβάθρα αναχώρησης του πλοίου λίγο νωρίτερα λόγω της αυξημένης κίνησης.

Κορυφώνεται η έξοδος των αδειούχων

Σύμφωνα με τα στοιχεία των προκρατήσεων που έχει στη διάθεσή του το Λιμενικό Σώμα, το Σάββατο 25 Ιουλίου εκτιμάται ότι θα αναχωρήσουν από τα τέσσερα λιμάνια συνολικά 36.904 επιβάτες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από τον κεντρικό λιμένα του Πειραιά και τις πύλες Τζελέπη έχουν προγραμματιστεί 24 δρομολόγια, με εκτιμώμενο αριθμό 22.759 επιβατών.

Για τον Αργοσαρωνικό έχουν προγραμματιστεί τέσσερα δρομολόγια επιβατηγών-υδροπτέρυγων και 22 δρομολόγια επιβατηγών-οχηματαγωγών πλοίων. Αναμένεται να αναχωρήσουν συνολικά 3.430 επιβάτες, εκ των οποίων 505 με υδροπτέρυγα και 2.925 με επιβατηγά-οχηματαγωγά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από τη Ραφήνα προβλέπεται να εκτελεστούν 14 δρομολόγια, με 8.000 επιβάτες, ενώ από το Λαύριο επτά δρομολόγια, με 2.715 επιβάτες.