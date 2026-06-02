Τα τελευταία δεδομένα για Ρογκαβόπουλο και Σλούκα ενόψει Ολυμπιακού
Τι ανέφερε ο Εργκίν Αταμάν
Ο Παναθηναϊκός προετοιμάζεται για την πρώτη μάχη με τον Ολυμπιακό για το πρωτάθλημα στο ΣΕΦ την Τετάρτη 3/6.
Συγκεκριμένα, τα δυο προβλήματα των «πρασίνων» είναι η συμμετοχή του Νίκου Ρογκαβόπουλου και του Κώστα Σλούκα στον αγώνα.
«Και οι δύο κάνουν θεραπεία θεραπεία. Ο Ρογκαβόπουλος δύσκολα θα προλάβει, ο Σλούκας έχει μια πιθανότητα, θα προσπαθήσει αύριο και θα αποφασίσουμε αν θα είναι μαζί μας» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Εργκίν Αταμάν.
πηγή στην Google
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις