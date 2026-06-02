ΕΛΛΑΔΑ

Γρεβενά: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με αρκούδα στην Εγνατία Οδό

Για προληπτικούς λόγους, μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας

Γρεβενά: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με αρκούδα στην Εγνατία Οδό
(ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ/EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στην Εγνατία Οδό στο ύψος των Γρεβενών την Τρίτη 2/6.

Συγκεκριμένα, ο ο Αντιδήμαρχος Δεσκάτης, Παναγιώτης Κοσμίδης κινούνταν στο ύψος των Γρεβενών, όταν συγκρούστηκε σφοδρά με αρκούδα που βρέθηκε στο οδόστρωμα.

Από τη σύγκρουση το αυτοκίνητο υπέστη πολύ σοβαρές υλικές ζημιές σύμφωνα με το Epiruspost, ωστόσο ο κ. Κοσμίδης στάθηκε τυχερός μέσα στην ατυχία του, καθώς δεν τραυματίστηκε. Για προληπτικούς λόγους, μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας της περιοχής για τις απαραίτητες εξετάσεις.

Μετά το ατύχημα, ενημερώθηκαν άμεσα οι αρμόδιες αρχές και περιβαλλοντικές οργανώσεις, οι οποίες βρίσκονται στο σημείο και αναζητούν την αρκούδα. Στόχος είναι να διαπιστωθεί αν το ζώο φέρει τραύματα και σε τι κατάσταση βρίσκεται η υγεία του μετά τη σύγκρουση.

