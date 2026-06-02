Μουντιάλ 2026: Το πλήρες πρόγραμμα της διοργάνωσης σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό

Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για την πρώτη σέντρα στο Μουντιάλ 2026 που θα πραγματοποιηθεί σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.

Συγκεκριμένα, οι απανταχού ποδοσφαιρόφιλοι σε όλο τον πλανήτη ετοιμάζονται για την κορυφαία διοργάνωση που πραγματοποιείται κάθε τέσσερα χρόνια.

Το εναρκτήριο παιχνίδι θα γίνει στο Στάδιο Αζτέκα της Πόλης του Μεξικού, στις 11 Ιουνίου 2026, με την αναμέτρηση του Μεξικού με τη Νότια Αφρική.

Η φάση των ομίλων θα διαρκέσει απ’ τις 11/6/2026 έως τις 27/6/2026 κι έπειτα θα ακολουθήσουν οι νοκ – άουτ γύροι ως τον μεγάλο τελικό στις 19 Ιουλίου.

Σε αντίθεση με τη διοργάνωση του 2022 στο Κατάρ, το κορυφαίο ποδοσφαιρικό ραντεβού του πλανήτη θα μεταδοθεί στην Ελλάδα ζωντανά και αποκλειστικά από την ΕΡΤ.

There are #FIFAWorldCup matches this month 🗓️😍 pic.twitter.com/lX0xc1IFYd— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 1, 2026

Η Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση εξασφάλισε για την Ελλάδα, τα πλήρη και αποκλειστικά τηλεοπτικά δικαιώματα του Παγκοσμίου Κυπέλλου και θα μεταδώσει ζωντανά και τους 104 αγώνες.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου:

11 Ιουνίου

22:00 Μεξικό – Νότια Αφρική (1ος Όμιλος)

12 Ιουνίου

05:00 Νότια Κορέα – Τσεχία (1ος Όμιλος)

22:00 Καναδάς – Βοσνία (2ος Όμιλος)

13 Ιουνίου

04:00 ΗΠΑ – Παραγουάη (4ος Όμιλος)

07:00 Αυστραλία – Τουρκία (4ος Όμιλος)

22:00 Κατάρ – Ελβετία (2ος Όμιλος)

14 Ιουνίου

01:00 Βραζιλία – Μαρόκο (3ος Όμιλος)

04:00 Αϊτή – Σκωτία (3ος Όμιλος)

20:00 Γερμανία – Κουρασάο (5ος Όμιλος)

23:00 Ολλανδία – Ιαπωνία (6ος Όμιλος)

15 Ιουνίου

02:00 Ακτή Ελεφαντοστού – Εκουαδόρ (5ος Όμιλος)

05:00 Σουηδία – Τυνησία (6ος Όμιλος)

19:00 Ισπανία – Πράσινο Ακρωτήριο (8ος Όμιλος)

22:00 Βέλγιο – Αίγυπτος (7ος Όμιλος)

16 Ιουνίου

01:00 Σαουδική Αραβία – Ουρουγουάη (8ος Όμιλος)

04:00 Ιράν – Νέα Ζηλανδία (7ος Όμιλος)

07:00 Αυστρία – Ιορδανία (9ος Όμιλος)

22:00 Γαλλία – Σενεγάλη (9ος Όμιλος)

17 Ιουνίου

01:00 Ιράκ – Νορβηγία (10ος Όμιλος)

04:00 Αργεντινή – Αλγερία (10ος Όμιλος)

20:00 Πορτογαλία – Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (11ος Όμιλος)

23:00 Αγγλία – Κροατία (12ος Όμιλος)

18 Ιουνίου

02:00 Γκάνα – Παναμάς (12ος Όμιλος)

05:00 Ουζμπεκιστάν – Κολομβία (11ος Όμιλος)

19:00 Τσεχία – Νότια Αφρική (1ος Όμιλος)

22:00 Ελβετία – Βοσνία (2ος Όμιλος)

19 Ιουνίου

01:00 Καναδάς – Κατάρ (2ος Όμιλος)

04:00 Μεξικό – Νότια Κορέα (1ος Όμιλος)

07:00 Τουρκία – Παραγουάη (4ος Όμιλος)

22:00 ΗΠΑ – Αυστραλία (4ος Όμιλος)

20 Ιουνίου

01:00 Σκωτία – Μαρόκο (3ος Όμιλος)

04:00 Βραζιλία – Αϊτή (3ος Όμιλος)

07:00 Τυνησία – Ιαπωνία (6ος Όμιλος)

20:00 Ολλανδία – Σουηδία (6ος Όμιλος)

23:00 Γερμανία – Ακτή Ελεφαντοστού (5ος Όμιλος)

21 Ιουνίου

03:00 Εκουαδόρ – Κουρασάο (5ος Όμιλος)

19:00 Ισπανία – Σαουδική Αραβία (8ος Όμιλος)

22:00 Βέλγιο – Ιράν (7ος Όμιλος)

22 Ιουνίου

01:00 Ουρουγουάη – Πράσινο Ακρωτήριο (8ος Όμιλος)

04:00 Νέα Ζηλανδία – Αίγυπτος (7ος Όμιλος)

20:00 Αργεντινή – Αυστρία (10ος Όμιλος)

23 Ιουνίου

00:00 Γαλλία – Ιράκ (9ος Όμιλος)

03:00 Νορβηγία – Σενεγάλη (9ος Όμιλος)

06:00 Ιορδανία – Αλγερία (10ος Όμιλος)

20:00 Πορτογαλία – Ουζμπεκιστάν (11ος Όμιλος)

23:00 Αγγλία – Γκάνα (12ος Όμιλος)

24 Ιουνίου

02:00 Παναμάς – Κροατία (12ος Όμιλος)

05:00 Κολομβία – Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (11ος Όμιλος)

22:00 Ελβετία – Καναδάς (2ος Όμιλος)

22:00 Βοσνία – Κατάρ (2ος Όμιλος)

25 Ιουνίου

01:00 Μαρόκο – Αϊτή (3ος Όμιλος)

01:00 Σκωτία – Βραζιλία (3ος Όμιλος)

04:00 Νότια Αφρική – Νότια Κορέα (1ος Όμιλος)

04:00 Τσεχία – Μεξικό (1ος Όμιλος)

23:00 Κουρασάο – Ακτή Ελεφαντοστού (5ος Όμιλος)

23:00 Εκουαδόρ – Γερμανία (5ος Όμιλος)

26 Ιουνίου

02:00 Ιαπωνία – Σουηδία (6ος Όμιλος)

02:00 Τυνησία – Ολλανδία (6ος Όμιλος)

05:00 Παραγουάη – Αυστραλία (4ος Όμιλος)

05:00 Τουρκία – ΗΠΑ (4ος Όμιλος)

22:00 Νορβηγία – Γαλλία (9ος Όμιλος)

22:00 Σενεγάλη – Ιράκ (9ος Όμιλος)

27 Ιουνίου

03:00 Πράσινο Ακρωτήριο – Σαουδική Αραβία (8ος Όμιλος)

03:00 Ουρουγουάη – Ισπανία (8ος Όμιλος)

06:00 Αίγυπτος – Ιράν (7ος Όμιλος)

06:00 Νέα Ζηλανδία – Βέλγιο (7ος Όμιλος)

28 Ιουνίου

00:00 Κροατία – Γκάνα (12ος Όμιλος)

00:00 Παναμάς – Αγγλία (12ος Όμιλος)

02:30 Κολομβία – Πορτογαλία (11ος Όμιλος)

02:30 Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό – Ουζμπεκιστάν (11ος Όμιλος)

05:00 Αλγερία – Αυστρία (10ος Όμιλος)

05:00 Ιορδανία – Αργεντινή (10ος Όμιλος)

Το πρόγραμμα των νοκ-άουτ

Φάση των 32

29 Ιουνίου

23:30 Πρώτος 5ου Ομίλου – Τρίτος 1ου/2ου/3ου/4ου/6ου Ομίλου

20:00 Πρώτος 3ου Ομίλου – Δεύτερος 6ου Ομίλου

28 Ιουνίου

22:00 Δεύτερος 1ου Ομίλου – Δεύτερος 2ου Ομίλου

30 Ιουνίου

04:00 Πρώτος 6ου Ομίλου – Δεύτερος 3ου Ομίλου

20:00 Δεύτερος 5ου Ομίλου – Δεύτερος 9ου Ομίλου

1 Ιουλίου

00:00 Πρώτος 9ου Ομίλου – Τρίτος 3ου/4ου/6ου/7ου/8ου Ομίλου

04:00 Πρώτος 1ου Ομίλου – Τρίτος 3ου/5ου/6ου/8ου/9ου Ομίλου

19:00 Πρώτος 12ου Ομίλου – Τρίτος 5ου/8ου/9ου/10ου/11ου Ομίλου

2 Ιουλίου

03:00 Πρώτος 4ου Ομίλου – Τρίτος 2ου/5ου/8ου/9ου/10ου Ομίλου

22:00 Πρώτος 8ου Ομίλου – Δεύτερος 10ου Ομίλου

3 Ιουλίου

02:00 Δεύτερος 11ου Ομίλου – Δεύτερος 12ου Ομίλου

Φάση των 16

4 Ιουλίου

20:00 Νικητής 73 – Νικητής 75

5 Ιουλίου

00:00 Νικητής 74 – Νικητής 77

23:00 Νικητής 76 – Νικητής 78

6 Ιουλίου

03:00 Νικητής 79 – Νικητής 80

22:00 Νικητής 83 – Νικητής 84

7 Ιουλίου

03:00 Νικητής 81 – Νικητής 82

19:00 Νικητής 86 – Νικητής 88

23:00 Νικητής 85 – Νικητής 87

Προημιτελικά<

9 Ιουλίου

23:00 Νικητής 89 – Νικητής 90

10 Ιουλίου

22:00 Νικητής 93 – Νικητής 94

12 Ιουλίου

00:00 Νικητής 91 – Νικητής 92

04:00 Νικητής 95 – Νικητής 96

Ημιτελικά

14 Ιουλίου

22:00 Νικητής 97 – Νικητής 98

15 Ιουλίου

22:00 Νικητής 99 – Νικητής 100

Μικρός Τελικός

19 Ιουλίου

00:00 Ηττημένος 101 – Ηττημένος 102

Τελικός

19 Ιουλίου

22:00 Νικητής 101 – Νικητής 102