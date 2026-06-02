To ΟΑΚΑ «σείστηκε» από Metallica, Iron Maiden και Final Four – Τι κατέγραψε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο

Οι τρεις μεγάλες διοργανώσεις που φιλοξενήθηκαν στο ΟΑΚΑ άφησαν το δικό τους αποτύπωμα όχι μόνο σε επίπεδο προσέλευσης, αλλά και… σεισμικής δραστηριότητας. Την ισχυρότερη «δόνηση» προκάλεσε η συναυλία των Metallica, ενώ εντυπωσιακά ήταν και τα δεδομένα που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια της εμφάνισης των Iron Maiden, καθώς και στον τελικό του Final Four της Euroleague, όπου ο Ολυμπιακός κατέκτησε το τρόπαιο.

Οι δονήσεις που προκλήθηκαν από τις δύο μεγάλες συναυλίες και τον μπασκετικό τελικό καταγράφηκαν από ειδικό σεισμογράφο υψηλής ευαισθησίας, ο οποίος τοποθετήθηκε στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (ΟΑΚΑ). Η εγκατάστασή του είχε ως στόχο την παρακολούθηση και επιστημονική μελέτη των κραδασμών που δημιουργούνται από εκδηλώσεις μεγάλης κλίμακας και τη μαζική συμμετοχή χιλιάδων θεατών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα αποτελέσματα της έρευνας, η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ενός καινοτόμου επιστημονικού εγχειρήματος του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ανέδειξαν τους Metallica ως τους απόλυτους «πρωταγωνιστές» στις εδαφικές δονήσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία, η συναυλία τους προκάλεσε κραδασμούς περίπου 2,5 φορές ισχυρότερους από εκείνους που καταγράφηκαν κατά την εμφάνιση των Iron Maiden. Η ενέργεια που παρήχθη αντιστοιχούσε σε σεισμικό μέγεθος περίπου 1,5 ML, ενώ για τους Iron Maiden το αντίστοιχο μέγεθος υπολογίστηκε κοντά στο 0,9 ML.

Αξιοσημείωτη ήταν και η επίδραση του τελικού του Final Four της EuroLeague, καθώς ο ενθουσιασμός των φιλάθλων του Ολυμπιακού, ιδιαίτερα τη στιγμή της απονομής του τροπαίου στο ΟΑΚΑ, δημιούργησε ευδιάκριτα σεισμικά σήματα. Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι οι καταγραφές αυτές ήταν αντίστοιχες σε ένταση με εκείνες που προκλήθηκαν στη συναυλία των Iron Maiden.

Ο ειδικός σεισμολογικός σταθμός λειτούργησε κατά τις συναυλίες των Metallica στις 9 Μαΐου 2026 και των Iron Maiden στις 23 Μαΐου 2026, καταγράφοντας αδιάκοπα τις ανεπαίσθητες μετακινήσεις του εδάφους που προκλήθηκαν από τη συγκέντρωση και τη δραστηριότητα δεκάδων χιλιάδων θεατών. Τα δεδομένα έδειξαν ότι ο παλμός και η συμμετοχή του κοινού αποτυπώνονται ξεκάθαρα στις μετρήσεις, σε βαθμό που οι επιστήμονες μπόρεσαν να συνδέσουν συγκεκριμένες κορυφώσεις των καταγραφών με επιμέρους τραγούδια των συναυλιών.

Η επεξεργασία των στοιχείων από την ερευνητική ομάδα, που απαρτίζεται από τους Κ. Μπούκουρα, Ε. Δασκαλάκη, Μ. Χαραλαμπάκη, Ι. Φουντουλάκη και Χ. Ευαγγελίδη, κατέδειξε ότι η συναυλία των Metallica προκάλεσε αισθητά εντονότερες εδαφικές δονήσεις σε σύγκριση με εκείνη των Iron Maiden. Συγκεκριμένα, οι μέγιστες τιμές επιτάχυνσης που καταγράφηκαν ήταν περίπου 2,5 φορές υψηλότερες, ενώ η συνολική ενέργεια των δονήσεων αντιστοιχούσε σε ισοδύναμο τοπικό μέγεθος περίπου 1,5 ML για τους Metallica και 0,9 ML για τους Iron Maiden.

Οι επιστήμονες διευκρινίζουν ότι τα συγκεκριμένα μεγέθη δεν αφορούν πραγματικούς σεισμούς, αλλά χρησιμοποιούνται ως μέτρο σύγκρισης για την αποτίμηση της έντασης των κραδασμών που δημιουργεί η μαζική παρουσία και δραστηριότητα του κοινού. Σύμφωνα με την ανάλυσή τους, η μεγαλύτερη επιτάχυνση που καταγράφηκε στη συναυλία των Metallica αποδίδεται στον αυξημένο αριθμό θεατών και στη δυναμικότερη συμμετοχή τους, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα τη μεταφορά σημαντικά περισσότερης ενέργειας στο έδαφος σε σχέση με τη συναυλία των Iron Maiden.

Από την ανάλυση των σεισμολογικών καταγραφών προκύπτει ότι το τραγούδι που προκάλεσε τη μεγαλύτερη σεισμική απόκριση στη συναυλία των Metallica ήταν το «Moth Into Flame», κατά το οποίο καταγράφηκε η υψηλότερη τιμή εδαφικής επιτάχυνσης. Υψηλές τιμές καταγράφηκαν επίσης στα «Master of Puppets», «Fade to Black», «Wherever I May Roam» και «One».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αντίστοιχα, στη συναυλία των Iron Maiden η μεγαλύτερη σεισμική απόκριση παρατηρήθηκε στο «Killers», ενώ έντονη συμμετοχή του κοινού καταγράφηκε και στα «2 Minutes to Midnight», «Seventh Son of a Seventh Son», «Rime of the Ancient Mariner» και «Wrathchild».

Τα αποτελέσματα της μελέτης καταδεικνύουν ότι η συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ προκάλεσε αισθητά ισχυρότερες εδαφικές δονήσεις σε σύγκριση με εκείνη των Iron Maiden. Η διαφορά αυτή αποτυπώθηκε τόσο στις μέγιστες τιμές σεισμικής επιτάχυνσης που καταγράφηκαν όσο και στο μεγαλύτερο ισοδύναμο τοπικό μέγεθος (ML) που υπολογίστηκε για τη συγκεκριμένη εκδήλωση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τους ερευνητές, η πιο έντονη και συντονισμένη συμμετοχή του κοινού στη συναυλία των Metallica είχε ως αποτέλεσμα την πρόκληση επιταχύνσεων δύο έως τρεις φορές υψηλότερων από εκείνες που παρατηρήθηκαν στη συναυλία των Iron Maiden. Ως εκ τούτου, το ισοδύναμο τοπικό μέγεθος εκτιμήθηκε μεταξύ 1,3 και 1,5 ML, έναντι 0,8 έως 1,0 ML για τους Iron Maiden.

Οι επιστήμονες διευκρινίζουν ότι τα μεγέθη αυτά δεν συνδέονται με πραγματικούς σεισμούς, αλλά αποτελούν έναν ενδεικτικό τρόπο αποτίμησης της ενέργειας που μεταφέρεται στο έδαφος από τη μαζική δραστηριότητα χιλιάδων ανθρώπων. Παράλληλα, τα ευρήματα αναδεικνύουν την ικανότητα των σύγχρονων σεισμογράφων να καταγράφουν με ακρίβεια ανθρωπογενείς δονήσεις μεγάλης κλίμακας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πέρα από τις μουσικές εκδηλώσεις, ο προσωρινός σεισμολογικός σταθμός λειτούργησε και κατά τη διάρκεια του τελικού του EuroLeague Final Four 2026 στο ΟΑΚΑ. Οι μετρήσεις κατέγραψαν έντονα σεισμικά σήματα που προήλθαν από τις αντιδράσεις των φιλάθλων στις καθοριστικές στιγμές του αγώνα, με τις ισχυρότερες καταγραφές να σημειώνονται κατά την απονομή του τροπαίου.

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι, παρόλο που οι δονήσεις που καταγράφηκαν δεν έφτασαν τα επίπεδα έντασης της συναυλίας των Metallica, παρουσίασαν παρόμοια χαρακτηριστικά με εκείνες που παρατηρήθηκαν στη συναυλία των Iron Maiden. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει τη σημαντική επίδραση που μπορεί να έχει η μαζική και συγχρονισμένη ανθρώπινη δραστηριότητα στη δημιουργία ανιχνεύσιμων εδαφικών δονήσεων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως τονίζουν, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται στο πεδίο της «σεισμολογίας του πλήθους» (crowd seismology), ενός αναπτυσσόμενου επιστημονικού κλάδου που εξετάζει πώς οι κινήσεις και οι αντιδράσεις μεγάλων συγκεντρώσεων ανθρώπων μπορούν να καταγραφούν και να μελετηθούν μέσω σεισμολογικών οργάνων.

«Τα αποτελέσματα αναδεικνύουν τις δυνατότητες της σεισμολογίας να καταγράφει όχι μόνο φυσικά φαινόμενα, αλλά και την επίδραση της ανθρώπινης δραστηριότητας στο περιβάλλον, μετατρέποντας δύο από τις μεγαλύτερες μουσικές εκδηλώσεις της χρονιάς σε ένα πρωτότυπο επιστημονικό πείραμα πεδίου. Οι δύο συναυλίες στο ΟΑΚΑ λειτούργησαν ως ένα φυσικό εργαστήριο μεγάλης κλίμακας, όπου η προσωρινή εγκατάσταση του σεισμολογικού σταθμού επέτρεψε στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο να μελετήσει πώς η συλλογική κίνηση, ο ρυθμός και ο ενθουσιασμός δεκάδων χιλιάδων θεατών μετατρέπονται σε μετρήσιμα σεισμικά σήματα. Τα αποτελέσματα προσφέρουν μια σπάνια ευκαιρία να εξερευνηθεί η αλληλεπίδραση μεταξύ ανθρώπινων συγκεντρώσεων και εδαφικής απόκρισης, γεφυρώνοντας με εντυπωσιακό τρόπο την επιστημονική παρατήρηση με τη ζωντανή μουσική εμπειρία και αναδεικνύοντας τη σημασία της σεισμολογίας ως εργαλείου κατανόησης της ευρύτερης περιβαλλοντικής δυναμικής», υπογραμμίζουν τα μέλη της επιστημονικής ομάδας του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών σε σχετική ανακοίνωση.