Ολυμπιακός: Η ενημέρωση της ερυθρόλευκης ΠΑΕ για το δικαίωμα ανανέωσης των θέσεων των κατόχων διαρκείας της περασμένης σεζόν

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός με ανακοίνωση της αναφέρθηκε στο δικαίωμα ανανέωσης των θέσεων των κατόχων διαρκείας της περασμένης σεζόν.

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση του Ολυμπιακού αναφέρεται ποιοι έχουν δικαίωμα της ανανέωσης της θέσης τους.

Αναλυτικά:

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας 2025-26 ότι η προθεσμία για το δικαίωμα ανανέωσης των θέσεων τους λήγει την Πέμπτη 04/06 στις 15:00.

Δικαίωμα ανανέωσης της θέσης τους έχουν όλοι οι περσινοί κάτοχοι με τις παρακάτω παρουσίες:

Άνω των 20 αγώνων, έκπτωση 5% στις τιμές του 1ου πίνακα.

Από 14 έως 19 αγώνες με τις τιμές του 1ου πίνακα.

Από 13 αγώνες και κάτω με τις τιμές του 2ου πίνακα (δε θα έχουν δικαίωμα για αλλαγή θέσης στη 2η περίοδο).

Η διαδικασία ανανέωσης γίνεται από την επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ Ολυμπιακός, www.olympiacos.org.