Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός 0-3: Άνετη επικράτηση για τους ερυθρόλευκους κι επιστροφή στην κορυφή

Ο Ολυμπιακός… καθάρισε την εκκρεμότητα στο «Θ. Κολοκοτρώνης» και έφυγε με το τρίποντο από την Τρίπολη, επικρατώντας του Αστέρα με 0-3 στο εξ αναβολής παιχνίδι της 17ης αγωνιστικής της Super League.

Οι Πειραιώτες, με εμφανή υπεροχή σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, έφτασαν άνετα στη νίκη, ανεβαίνοντας και πάλι στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.

Οι στιγμές του αγώνα

Το σκορ άνοιξε πολύ νωρίς, στο 3ο λεπτό, όταν μετά από κόρνερ των φιλοξενούμενων, η άμυνα του Αστέρα δεν κατάφερε να απομακρύνει. Ο Γκαρθία έκλεψε, μπήκε στην περιοχή και με ψύχραιμο πλασέ έκανε το 0-1, δίνοντας το πρώτο… στίγμα για το τι θα ακολουθούσε.

Οι «ερυθρόλευκοι» κυριάρχησαν πλήρως και στο 20ο λεπτό ο Αστέρας έχασε την ευκαιρία να μπει στο ματς, καθώς αρχικά κέρδισε πέναλτι σε ανατροπή του Εμμανουηλίδη από τον Μπρούνο. Ωστόσο, η φάση ακυρώθηκε λόγω οφσάιντ στο ξεκίνημα της φάσης, όταν ο παίκτης των γηπεδούχων είχε ήδη δεχθεί την πάσα.

Το 0-2 ήρθε στο 27’, όταν ο Ποντένσε έβγαλε εξαιρετική σέντρα-σέντρα στον Ταρέμι, ο οποίος έκανε αμέσως σουτ. Η μπάλα κόντραρε στον Σίπτσιτς, μπέρδεψε τον Τσιντώτα και κατέληξε στα δίχτυα, δίνοντας ουσιαστικά διαστάσεις θριάμβου στο σκορ.

Ο Αστέρας είχε μόλις μία αξιόλογη στιγμή στο πρώτο ημίχρονο, στο 32’, με τον Μεντιέτα να δοκιμάζει το σουτ, το οποίο κόντραρε και κατέληξε στα χέρια του Τζολάκη.

Στην επανάληψη, ο Ολυμπιακός συνέχισε να ελέγχει απόλυτα το παιχνίδι. Στο 51’ ο Έσε άγγιξε το τρίτο γκολ, αλλά το πλασέ του πέρασε ελάχιστα άουτ. Το 0-3 ήρθε στο 59’, όταν ο Ποντένσε δημιούργησε νέα φάση, έδωσε στον Ταρέμι, ο Ιρανός έβγαλε σέντρα-σουτ από αριστερά και ο Ζέλσον Μαρτίνς με κοντινή προβολή έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα.

Στη συνέχεια, ο Ολυμπιακός έκανε αλλαγές, με τον Κλέιτον να κάνει το ντεμπούτο του με τη φανέλα της ομάδας. Ο Βραζιλιάνος έχασε μεγάλη ευκαιρία στο 73’, όταν μετά από σέντρα του Νασιμέντο, ο Ρέτσος πλασάρισε, ο Τσιντώτας απέκρουσε και ο Κλέιτον δεν μπόρεσε να σκοράρει από κοντά.

Ο Αστέρας, με καθαρά αμυντικές διαθέσεις, προσπάθησε να κρατήσει το σκορ, αλλά ο Ολυμπιακός είχε τον έλεγχο και δεν απειλήθηκε σοβαρά μέχρι το φινάλε.

Με τη νίκη αυτή, ο Ολυμπιακός σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, στο +1 από την ΑΕΚ και στο +2 από τον ΠΑΟΚ, που έχει ένα ματς λιγότερο.