Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός: Οι Πειραιώτες θέλουν την νίκη για να επιστρέψουν στην κορυφή

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τον Αστέρα Τρίπολης (18:30, Novasports Prime) στον αγώνα της 17ης αγωνιστικής της Superleague, που είχε αναβληθεί για τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις των «ερυθρόλευκων».

Οι Πειραιώτες έρχονται από το δραματικό 1-1 κόντρα στην ΑΕΚ την Κυριακή 01/02 και ψάχνει την νίκη κόντρα στους Αρκάδες, με σκοπό να πάρει την πρωτιά στην βαθμολογία. Στην αποστολή θα είναι το νέο μεταγραφικό απόκτημα, Κλέιτον, ενώ ο Ελ Καμπί θα παραμείνει εκτός αγωνιστικής δράσης σε ένα ακόμη ματς.

Η ομάδα του Μίλαν Ράσταβατς δεν είναι σε καλή κατάσταση, αφού ο ερχομός του Σέρβου προπονητή αντί του Κρις Κοούλμαν δεν κατάφερε να αλλάξει τα δεδομένα της ομάδας. Έχουν 5 σερί ήττες στο πρωτάθλημα, ενώ έχουν 2 γκολ στα τελευταία 7 παιχνίδια βρισκόμενοι στην προτελευταία θέση της βαθμολογίας.

Παράλληλα δεν θα έχουν στην διάθεσή τους τους τιμωρημένους Ισιαγκα Σιλά, Κωνσταντίνο Τριανταφυλλόπουλο και Μούμο Μουνιόθ.