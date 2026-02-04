Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός: Οι Πειραιώτες θέλουν την νίκη για να επιστρέψουν στην κορυφή
Στις 18:30, Novasports Prime η ώρα και το κανάλι του αγώνα
Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τον Αστέρα Τρίπολης (18:30, Novasports Prime) στον αγώνα της 17ης αγωνιστικής της Superleague, που είχε αναβληθεί για τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις των «ερυθρόλευκων».
Οι Πειραιώτες έρχονται από το δραματικό 1-1 κόντρα στην ΑΕΚ την Κυριακή 01/02 και ψάχνει την νίκη κόντρα στους Αρκάδες, με σκοπό να πάρει την πρωτιά στην βαθμολογία. Στην αποστολή θα είναι το νέο μεταγραφικό απόκτημα, Κλέιτον, ενώ ο Ελ Καμπί θα παραμείνει εκτός αγωνιστικής δράσης σε ένα ακόμη ματς.
Η ομάδα του Μίλαν Ράσταβατς δεν είναι σε καλή κατάσταση, αφού ο ερχομός του Σέρβου προπονητή αντί του Κρις Κοούλμαν δεν κατάφερε να αλλάξει τα δεδομένα της ομάδας. Έχουν 5 σερί ήττες στο πρωτάθλημα, ενώ έχουν 2 γκολ στα τελευταία 7 παιχνίδια βρισκόμενοι στην προτελευταία θέση της βαθμολογίας.
Παράλληλα δεν θα έχουν στην διάθεσή τους τους τιμωρημένους Ισιαγκα Σιλά, Κωνσταντίνο Τριανταφυλλόπουλο και Μούμο Μουνιόθ.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις