«Ασημένιος» ο τρομερός Καραλής στο Ευρωπαϊκό – Πέρασε τα 6 μέτρα και κοίταξε στα μάτια τον Ντουπλάντις

Ακόμη μία σπουδαία στιγμή για τον ελληνικό αθλητισμό χάρισε ο Εμμανουήλ Καραλής, κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο στον τελικό του άλματος επί κοντώ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου του Μπέρμιγχαμ.

Ο Έλληνας πρωταθλητής πραγματοποίησε ακόμη μία εμφάνιση παγκόσμιας κλάσης και έφτασε στα 6 μέτρα, βάζοντας δύσκολα ακόμη και στον κορυφαίο επικοντιστή όλων των εποχών, Μόντο Ντουπλάντις.

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Ο Καραλής πέρασε με χαρακτηριστική άνεση τα πρώτα ύψη και παρέμεινε στη διεκδίκηση της κορυφής μέχρι τα τελευταία άλματα του μεγάλου τελικού.

Η μεγάλη μάχη στα 6 μέτρα

Το ενδιαφέρον κορυφώθηκε όταν ο πήχης ανέβηκε στα 6,00 μέτρα.

Ο Ντουπλάντις, έχοντας επιλέξει να αφήσει προηγούμενα ύψη, απέτυχε στην πρώτη προσπάθειά του, με αποτέλεσμα ο Καραλής να βρεθεί προσωρινά σε θέση να του ασκήσει ακόμη μεγαλύτερη πίεση.

Ο Έλληνας πρωταθλητής δεν κατάφερε να περάσει τα 6 μέτρα με την πρώτη του προσπάθεια, όμως στη δεύτερη απογειώθηκε και πέρασε τον πήχη, συνεχίζοντας τη μεγάλη μάχη για το χρυσό.

Ο Ντουπλάντις απάντησε επίσης με επιτυχημένο άλμα στη δεύτερη προσπάθειά του.

Η εικόνα του Καραλή να βρίσκεται ξανά απέναντι στον Σουηδό παγκόσμιο ρέκορντμαν και να τον πιέζει στα ύψη των 6 μέτρων επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά ότι ο Έλληνας πρωταθλητής ανήκει πλέον στην απόλυτη ελίτ του αγωνίσματος.

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Νέο μεγάλο μετάλλιο για τον Καραλή

Το ασημένιο μετάλλιο στο Μπέρμιγχαμ προστίθεται σε μια εντυπωσιακή σειρά διεθνών διακρίσεων για τον Εμμανουήλ Καραλή.

Ο Έλληνας πρωταθλητής έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια στον βασικό αντίπαλο του Ντουπλάντις στις μεγαλύτερες διοργανώσεις του πλανήτη, έχοντας πλέον καθιερωθεί σταθερά πάνω από το όριο των έξι μέτρων.

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Μάλιστα, μέσα στο 2026 ο Καραλής έχει φτάσει στα 6,17 μέτρα, επίδοση που τον ανέβασε στη δεύτερη θέση όλων των εποχών στο άλμα επί κοντώ, πίσω μόνο από τον Ντουπλάντις.

Στο Μπέρμιγχαμ πρόσθεσε ακόμη ένα μεγάλο μετάλλιο στη συλλογή του και απέδειξε ξανά ότι η απόσταση που τον χωρίζει από την κορυφή του παγκόσμιου επί κοντώ έχει μειωθεί εντυπωσιακά.