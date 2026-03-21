Ντουπλάντις: Έβγαλε το… καπέλο και υποκλίθηκε στον Καραλή μετά τον τελικό του επί κοντώ (βίντεο)

Ο Εμμανουήλ Καραλής έδειξε ότι μπορεί να βάλει πίεση στον ανίκητο Μόντο Ντουπλάντις και ο Σουηδός δεν παρέλειψε να αποθεώσει τον φίλο του την ώρα των πανηγυρισμών μετά το τέλος του τελικού του επι κοντώ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου.

Με άλμα στα 6,25 μέτρα, ο Μόντο Ντουπλάντις πήρα ξανά το χρυσό αλλά ο Καραλής πάλεψε στα ίσια έχοντας ένα εξαιρετικό άλμα στα 6,20 μέτρα στο οποίο έριξε τον πήχη για λίγα εκατοστά. Ο Έλληνας πρωταθλητής έκανε ακόμη έναν εντυπωσιακό αγώνα με επιτυχημένο άλμα στα 6,05μ. και πήρε το ασημένιο στους αγώνες της Πολωνίας.

Ο Έλληνας πρωταθλητής δεν τα κατάφερε, αυτή τη φορά, αλλά κέρδισε και την εκτίμηση του Σουηδού άλτη, ο οποίος και έκανε χαρακτηριστική κίνηση ότι του… βγάζει το καπέλο, στο φινάλε του μεγάλου αγώνα τους.

Στη συνέχεια δε, οι δύο αθλητές, που είναι και πολύ καλοί φίλοι, πανηγύρισαν μαζί για τα μετάλλιά τους και φωτογραφήθηκαν με τις σημαίες της Ελλάδας και της Σουηδίας.