Άρσεναλ – Μπράιτον 2-1: Δεν το κουνάει από την κορυφή της Premier League η αρμάδα του Αρτέτα – Έπιασε τετράδα η Λίβερπουλ με το πρώτο γκολ του Βιρτς

Η Άρσεναλ ζορίστηκε αλλά ανέβηκε ξανά στη κορυφή της Premier League ξανά επικρατώντας της σκληροτράχηλης Μπράιτον με 2-1 φτάνοντας τους 42 βαθμούς και διατηρώντας το προβάδισμα των δύο βαθμών από την Μάντσεστερ Σίτι.

Οι κανονιέρηδες άνοιξαν το σκορ στο 14ο λεπτό, όταν ο Όντεγκααρντ εκμεταλλεύτηκε την ασίστ του Σάκα και με δυνατό σουτ εκτός περιοχής νίκησε τον Φερμπρούγκεν για το 1-0. Στο 52’, η Άρσεναλ πήρε “αέρα” δύο τερμάτων, όταν μετά από εκτέλεση κόρνερ του Ράις, ο Ρούτερ έστειλε άθελά του την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του, διαμορφώνοντας το 2-0.

Η Μπράιτον μείωσε στο 69’ με τον Γκόμεζ, κάνοντας το 2-1 και έβαλε πίεση στην ομάδα του Αρτέτα χάνοντας σημαντικές ευκαιρίες στο τέλος του παιχνιδιού. Ο Χαράλαμπος Κωστούλας πέρασε ως αλλαγή στο 87ο λεπτό, αντικαθιστώντας τον σκόρερ των γλάρων.

Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο έκλεισε το 2025 η Λίβερπουλ, η οποία επικράτησε 2-1 της Γουλβς στο Άνφιλντ, χάρη σε δύο γκολ που πέτυχε μέσα σε ένα λεπτό με τους Γκράβενμπερχ και Βιρτς. Οι “κόκκινοι” πήραν την 3η διαδοχική τους νίκη στην Premier League και ανέβηκαν στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας.

Η Γουλβς δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια παρά το εις βάρος της 2-0 και μπήκε ξανά στο παιχνίδι στο 51’, με τον Μπουένο να μειώνει σε 2-1, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στην αναμέτρηση χωρίς όμως να καταφέρει κάτι παραπάνω μένοντας για 18ο αγώνα χωρίς νίκη.

Πριν από το παιχνίδι σημειώθηκε ένα ιδιαίτερα συγκινητικό σκηνικό καθώς στον αγωνιστικό χώρο μαζί με τις δύο ομάδες μπήκαν τα παιδιά του αδικοχαμένου Ντιόγκο Ζότα που έχασε την ζωή σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα το περασμένο καλοκαίρι.

