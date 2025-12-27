Νότιγχαμ Φόρεστ – Μάντσεστερ Σίτι 1-2: Πάτησε στην κορυφή της Premier League με Τσερκί

Η Μάντσεστερ Σίτι απέδρασε με τους τρεις βαθμούς από την έδρα της Νότιγχαμ Φόρεστ επικρατώντας με 2-1, για την 18η αγωνιστική της Premier League.

Ο Ράιντερς έδωσε το προβάδισμα στη Μάντσεστερ Σίτι στο 48′, μετά από ωραία κάθετη πάσα του Τσερκί ο Χάτσινσον εκμεταλλεύτηκε την παράλληλη πάσα του Ζεσούς και με ωραίο πλασέ νίκησε τον Ντοναρούμα για να κάνει το 1-1.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Τσερκί με γκολ στο 83′ έδωσε το πολύτιμο τρίποντο στους Πολίτες επιτρέποντας στην ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα να ανέβει στην κορυφή της βαθμολογίας. Η Σίτι πέρασε στην πρώτη θέση της βαθμολογίας με 40 βαθμούς και περιμένει το αποτέλεσμα της Άρσεναλ, κόντρα στη Μπράιτον.

Η Φόρεστ είναι στην 17η θέση με 18 βαθμούς.