Συγκλονιστικές στιγμές στο Άνφιλντ: Τα παιδιά του Ντιόγκο Ζότα συνόδευσαν τους παίκτες της Λίβερπουλ και της Γουλβς
Λύγισαν οι πάντες στο ιστορικό γήπεδο μόλις είδαν τα παιδιά του αδικοχαμένου ποδοσφαιριστή
Μόνο λίγοι μήνες έχουν περάσει από το τραγικό δυστύχημα στην Ισπανία που στοίχισε την ζωή στον Ντιόγκο Ζότα και τον αδελφό του, Αντρέ Σίλβα.
Για την Boxing Day της Premier League την φετινή σεζόν συναντήθηκαν σήμερα Λίβερπουλ και Γουλβς, οι δύο πρώην ομάδες του Πορτογάλου που τον τίμησαν με έναν ιδιαίτερο τρόπο κατά την είσοδο τους στον αγωνιστικό χώρο.
Οι δύο γιοι του Ντιόγκο Ζότα μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο κρατώντας τις μασκότ των ομάδων, σε μια συμβολική και βαθιά συγκινητική κίνηση προς τιμήν του αδικοχαμένου Πορτογάλου επιθετικού.
Diogo Jota’s sons walked out with Liverpool’s mascots ahead of their match against Wolves ❤️ pic.twitter.com/8AIHVoVd4X— ESPN FC (@ESPNFC) December 27, 2025
Το γήπεδο σηκώθηκε όρθιο, με το χειροκρότημα να διαρκεί αρκετά δευτερόλεπτα, ενώ στις εξέδρες ξεδιπλώθηκε πανό με το πρόσωπο του Ζότα, υπενθυμίζοντας τη σπουδαία παρακαταθήκη που άφησε και στους δύο συλλόγους.
Στο γήπεδο βρέθηκε και η σύζυγος του Ντιόγκο Ζότα, Ρούτε Καρντόσο, που ήταν και εκείνη φορτισμένη. Στο 20ο λεπτό σηκώθηκε όρθιο όλο το γήπεδο για να χειροκροτήσει, αφού το νούμερο 20 ήταν αυτόν που φορούσε σε όλη την καριέρα του ο Πορτογάλος φορ.
Δείτε ΕΔΩ το βίντεο
Ο Πορτογάλος επιθετικός, ο οποίος έπαιξε και για τις δύο ομάδες της Premier League, σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα μαζί με τον μικρότερο αδελφό του, Αντρε (25 ετών) 3 Ιουλίου στη βορειοδυτική Ισπανία. Ήταν 28 ετών.
