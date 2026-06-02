Νετανιάχου υπό πίεση μετά την ανακοίνωση Τραμπ για «συμφωνία» μη επίθεσης στη Βηρυτό

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου αντιμετωπίζει επικρίσεις στο εσωτερικό μετά τη δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι το Ισραήλ θα σταματήσει σχέδιαζει να επιτεθεί στη φιλοϊρανική Χεζμπολάχ στη Βηρυτό, υπογραμμίζοντας την πίεση που δέχεται ο Ισραηλινός πρωθυπουργός πριν από τις εκλογές τις οποίες σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις φαίνεται να χάνει.

Ο Τραμπ δήλωσε χθες Δευτέρα ότι το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις η μία εναντίον της άλλης πλευράς, μερικές ώρες αφότου ο Νετανιάχου διέταξε νέα πλήγματα στα νότια προάστια της Βηρυτού, προκαλώντας προειδοποίηση από το Ιράν ότι το Ισραήλ θέτει σε κίνδυνο τις συνομιλίες της Τεχεράνης με τις ΗΠΑ.

Η κυβέρνηση του Λιβάνου ανακοίνωσε αργότερα νέα κατάπαυση πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ, με βάση την οποία το Ισραήλ θα σταματήσει τα πλήγματα στη νότια Βηρυτό και η Χεζμπολάχ (θα σταματήσει) τις επιθέσεις στο Ισραήλ.

Αντίπαλοι του Νετανιάχου στις εκλογές που αναμένεται να διεξαχθούν μέχρι τον Οκτώβριο, κατηγόρησαν τον πρωθυπουργό ότι συμφώνησε με τον Τραμπ θέματα εθνικής ασφαλείας.

“Ο τόπος είναι διαφορετικός, η ιστορία είναι η ίδια“, δήλωσε ο Ναφτάλι Μπένετ, ένας δεξιός σκληροπυρηνικός σε θέματα ασφαλείας και πρώην πρωθυπουργός που επικρίνει επίσης τον Νετανιάχου σχετικά με την εξέγερση των μαχητών της Χαμάς στη Γάζα.

“Μία κυβέρνηση που έχει χάσει τον έλεγχο της ισραηλινής κυριαρχίας”, έγραψε ο Μπένετ στο X.

Ο Μπένετ και ο εταίρος του στον συνασπισμό στις επικείμενες εκλογές, ο κεντρώος Γιαΐρ Λαπίντ, έχουν ασκήσει πιέσεις για πλήγματα εναντίον της Χεζμπολάχ.

“Ένα κανονικό προτεκτοράτο“, έγραψε ο Λαπίντ στο Χ, κατηγορώντας ουσιαστικά τον Νετανιάχου ότι επέτρεψε στις ΗΠΑ να υπαγορεύσουν στο Ισραήλ τη στρατιωτική πολιτική του σαν να ήταν το Ισραήλ ένα εξαρτημένο από την Αμερική κράτος.

Το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ συνέχισαν να ανταλλάσσουν πυρά παρά την κατάπαυση πυρός που επιτεύχθηκε στις 16 Απριλίου με μεσολάβηση των ΗΠΑ. Η πλέον πρόσφατη σύγκρουση ξεκίνησε στις 2 Μαρτίου με τη Χεζμπολάχ να εκτοξεύει πυρά στο έδαφος του Ισραήλ σε υποστήριξη του Ιράν.

Το Ισραήλ έχει από τότε βαθύνει την εισβολή του στον νότιο Λίβανο εκτοπίζοντας πάνω από ένα εκατομμύριο ανθρώπους και σκοτώνοντας πάνω από 3.400 καθώς βομβαρδίζει περιοχές με επιθέσεις που λέει ότι έχουν στόχο την εκρίζωση της Χεζμπολάχ. Η Χεζμπολάχ δεν έχει ανακοινώσει στοιχεία για τους νεκρούς της στον πόλεμο.

Η Χεζμπολάχ έχει εκτοξεύσει ρουκέτες και εκρηκτικά drones εναντίον Ισραηλινών στρατιωτών και πόλεων του βορείου Ισραήλ. Το Ισραήλ λέει ότι 26 στρατιώτες και τέσσερις άμαχοι έχουν σκοτωθεί από τις 2 Μαρτίου.

Ο Νετανιάχου αντικρούει τις επικρίσεις για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στον Λίβανο, λέγοντας ότι τα αεροπορικά πλήγματα αντιμετωπίζουν πλήγματα της Χεζμπολάχ. Μετά τη χθεσινή ανακοίνωση του Τραμπ για μια νέα συμφωνία Ισραήλ-Χεζμπολάχ, ο Νετανιάχου είπε πως η στάση του Ισραήλ στη σύγκρουση “παραμένει αμετάβλητη“.

“Αν η Χεζμπολάχ δεν σταματήσει να επιτίθεται στις πόλεις και στους πολίτες μας — το Ισραήλ θα επιτεθεί σε τρομοκρατικους στόχους στη Βηρυτό”, ανέφερε ο Νετανιάχου σε δήλωση μετά την ανακοίνωση του Τραμπ.

Ο ισραηλινός στρατός συνέχισε να εξαπολύει επιθέσεις στον νότιο Λίβανο μετά τη δήλωση του Τραμπ τη Δευτέρα.

Σήμερα, ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς δήλωσε πως το Ισραήλ απέφυγε να εξαπολύσει πλήγματα στη Βηρυτό έπειτα από αίτημα των ΗΠΑ, όμως προειδοποίησε πως τυχόν νέες επιθέσεις της Χεζμπολάχ στο βόρειο Ισραήλ θα πυροδοτήσουν πλήγματα στα νότια προάστια της Βηρυτού, που θεωρούνται προπύργιο της μαχητικής οργάνωσης.

Ο Γκάντι Άιζενκοτ, πρώην αρχηγός του επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων, που είναι επίσης υποψήφιος πρωθυπουργός, δήλωσε τη Δευτέρα πως η ώθηση του Τραμπ προκειμένου το Ισραήλ να σταματήσει τις επιθέσεις είναι παράλογη.

“Δεν υπήρξε ποτέ Ισραηλινός πρωθυπουργός που να αποδέχθηκε μια τόσο ταπεινωτική απαίτηση“, έγραψε ο Άιζενκοτ στο X.

Ο επικρίσεις δείχνουν τις αυξανόμενες εντάσεις στο πολιτικό σύστημα του Ισραήλ σχετικά με το σε ποιο βαθμό οι στρατιωτικές αποφάσεις που θα πρέπει να συντονίζονται με τον στενότερο σύμμαχό του, τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο εταίρος του Νετανιάχου στον συνασπισμό, ο υπουργός Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, δήλωσε πως το Ισραήλ πρέπει να πει στον Τραμπ: “όχι“.

Η ισραηλινή αγγλόφωνη εφημερίδα Jerusalem Post έγραψε πως το Ισραήλ “βρέθηκε στην ταπεινωτική θέση να πρέπει να επιδιώξει αμερικανική υποστήριξη προκειμένου να υποστηρίξει τους ίδιους τους πολίτες του”.

“Οι Ηνωμένες Πολιτείες περιορίζουν τώρα ενεργά το Ισραήλ από το να λάβει αποφασιστική στρατιωτική δράση“, ανέφερε σε άρθρο γνώμης η εφημερίδα.