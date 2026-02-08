Συμφωνείτε με την απαγόρευση της πρόσβασης των ανηλίκων στα social media;
Άρης – ΠΑΟΚ: Ο Δικέφαλος δεν ξεχνά τα 7 “αετόπουλα” – Η συμβολική κίνηση της ΠΑΕ

Μια ακόμη κίνηση του “δικεφάλου του Βορρά”, για να τιμήσει τη μνήμη των αδικοχαμένων οπαδών του

ΦΩΤΟ ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Σε μία ιδιαίτερα συγκινητική κίνηση προχώρησε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ καθώς δεν ξεχνά τα 7 παιδιά που χάθηκαν άδικα στο τροχαίο στην Ρουμανία.

Η φανέλα του ΠΑΟΚ στο ντέρμπι με τον Άρη έχει πάνω γραμμένη την μαύρη ημερομηνία (27/01/2026), που έγινε το δυστύχημα και κόστισε τη ζωή στους φίλους της ομάδας.

Μια ακόμη κίνηση του “δικεφάλου του Βορρά”, για να τιμήσει τη μνήμη των αδικοχαμένων οπαδών του. Η ημερομηνία θα παραμείνει στη φανέλα για το σύνολο της σεζόν 2026-27.

