‘Άρης – ΠΑΟΚ: Οι ενδεκάδες για το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης

Ο ΠΑΟΚ βρίσκει απέναντι του τον Άρη στο πρώτο ντέρμπι της ημέρας για την 20η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Λίγη ώρα πριν την έναρξη του ντέρμπι, ο Ραζβάν Λουτσέσκου έκανε γνωστή την ενδεκάδα του Δικεφάλου. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν έχει διαθέσιμο τον Μεϊτέ λόγω ενοχλήσεων πριν το ματς και επέλεξε τον Οζντόεφ στη θέση του, ενώ ο Πέλκας θα είναι μπροστά τους και πίσω από την τριάδα των Ντεσπόντοφ, Γιακουμάκη και Ζίβκοβιτς για τον ΠΑΟΚ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αντίστοιχα, ο Άρης θα έχει Πέρεθ, Ντουντού και Μορόν στη δική του επίθεση.

Αναλυτικά η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Μπάμπα, Βολιάκο, Λόβρεν, Κένι, Ζαφείρης, Οζντόεβ, Ζίβκοβιτς, Ντεσπόντοβ, Πέλκας, Γιακουμάκης.

Η ενδεκάδα του Άρη: Αθανασιάδης, Φαμπιάνο, Σούντμπεργκ, Τεχέρο, Φαντικά, Ράσιτς, Χόνγκλα, Γένσεν, Πέρεθ, Ντούντου, Μορόν