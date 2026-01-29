Άρης: Αντιπροσωπεία της ΚΑΕ στη Τούμπα – Τίμησαν τα “αετόπουλα” (εικόνα)

Αντιπροσωπεία της ΚΑΕ Άρης βρέθηκε στο γήπεδο της Τούμπας για να τιμήσει τους 7 οπαδούς του ΠΑΟΚ που έχασαν την ζωή τους στη Ρουμανία.

Μετά την ποδοσφαιρική ομάδα του Άρη, αντιπροσωπεία της ΚΑΕ – με την επιστροφή της από την Τουρκία – βρέθηκε στο γήπεδο της Τούμπας.

