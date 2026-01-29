Θεωρείτε ότι η Μαρία Καρυστιανού είναι έτοιμη για την πολιτική;
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Άρης: Αντιπροσωπεία της ΚΑΕ στη Τούμπα – Τίμησαν τα “αετόπουλα” (εικόνα)

Μετά την επιστροφή της ομάδας από την Τουρκία

(ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

Αντιπροσωπεία της ΚΑΕ Άρης βρέθηκε στο γήπεδο της Τούμπας για να τιμήσει τους 7 οπαδούς του ΠΑΟΚ που έχασαν την ζωή τους στη Ρουμανία.

Μετά την ποδοσφαιρική ομάδα του Άρη, αντιπροσωπεία της ΚΑΕ – με την επιστροφή της από την Τουρκία – βρέθηκε στο γήπεδο της Τούμπας.

Πιο συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της ΚΑΕ, Χάρης Παπαγεωργίου, ο επιχειρησιακός διευθυντής, Βύρων Αντωνιάδης, ο General Manager, Νίκος Ζήσης, ο αρχηγός της ομάδας, Λευτέρης Μποχωρίδης και ο υπεύθυνος ασφαλείας, Λευτέρης Τσιλιγγόπουλος, βρέθηκαν στο γήπεδο της Τούμπας και άφησαν μία φανέλα του Άρη και λουλούδια, τιμώντας τη μνήμη των φιλάθλων.

ΠΑΟΚ
(ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)
