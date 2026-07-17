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ΕΛΛΑΔΑ

Κολωνάκι: Ατύχημα σε γκαράζ με ανατροπή ΙΧ – Μπέρδεψε το γκάζι με το φρένο και τραυματίστηκε

Επί της οδού Σινά

Κολωνάκι: Ατύχημα σε γκαράζ με ανατροπή ΙΧ – Μπέρδεψε το γκάζι με το φρένο και τραυματίστηκε
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM
UPD: 13:40

Ένα σοβαρό συμβάν σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (17/7) όταν άτομο εγκλωβίστηκε σε ασανσέρ γκαράζ στο Κολωνάκι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το συμβάν καταγράφηκε στην οδό Σινά. Το άτομο μπέρδεψε το γκάζι με το φρένο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί μέσα στο αυτοκίνητο του καθώς αυτό ανατράπηκε αφού το ασανσέρ που υπήρχε μέσα στο γκαράζ δεν βρισκόταν στο σημείο που θα έπρεπε για να ανέβει το όχημα.

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Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με διασώστες που απεγκλώβισε τον άνδρα ελαφρά τραυματισμένο και τον μετέφερε στον Ερυθρό Σταυρό για τις πρώτε βοήθειες.

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