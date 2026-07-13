Επική ατάκα λουόμενου από τον Άλιμο: «Tους τσιμπάει μια γόπα και φωνάζουν “λαγοκέφαλος”» (βίντεο)

Χαμόγελα προκάλεσε με τις ατάκες του για τους λαγοκέφαλους και την τιμή της βενζίνης ο κ. Λάμπης, ένας λουόμενος που από νωρίς το πρωί βρέθηκε στην παραλία του Αλίμου για να απολαύσει λίγες στιγμές δροσιάς.

Η ρεπόρτερ του ΣΚΑΪ που πήγε στην παραλία για να καταγράψει την κίνηση, πλησίασε τον λουόμενο και τον ρώτησε για τις τιμές στα καύσιμα. Τότε, ο κ. Λάμπης με χιούμορ απευθύνθηκε στους παρουσιαστές Γιάννη Ντσούνο και Χρήστο Κούτρα και είπε: “Γιάννη και Χρήστο, καλό καλοκαίρι. Εμείς θα κάτσουμε εδώ, εκτός κι αν φθηνύνει η βενζίνη που είπε ο Μητσοτάκης και πάρουμε βόλτα την Ελλάδα, φουλάρουμε δηλαδή. Θα γυρίσω όλη την Ελλάδα, τώρα που θα είναι φθηνή η βενζίνη“.

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Σε άλλο σημείο των δηλώσεών του, ο κ. Λάμπης αναφέρθηκε στο ζήτημα του καλοκαιριού, τους λαγοκέφαλους, καλώντας τους πολίτες να είναι ψύχραιμοι.

Ο ίδιος περιέγραψε πώς αρκετοί λουόμενοι αντιδρούν έντονα, φωνάζοντας “λαγοκέφαλος” κάθε φορά που μια γόπα τους πλησιάζει, γεγονός που δημιουργεί αναστάτωση στους υπόλοιπους.

“Εδώ πέρα έχει κάποιες κυρίες, οι οποίες έχουν πανικοβάλλει τον κόσμο. Τις τσιμπάει μια γόπα και φωνάζουν… λαγοκέφαλος και κάνουν ζημιά! Στο τέλος θα μας πουν ότι είναι και πιράνχας”, είπε χαρακτηριστικά προκαλώντας γέλια.

Δείτε το βίντεο με τη viral παρέμβαση του κ. Λάμπη:

Υπενθυμίζεται ότι ο συγκεκριμένος λουόμενος που είναι θαμώνας της παραλίας στον Άλιμο είχε γίνει ξανά viral και είχε κάνει τον γύρο του Διαδικτύου, όταν είχε πει την επική ατάκα «η θάλασσα μαδάει κοτόπουλο».

«Από 07.30 είμαστε εδώ, 10.30 φεύγουμε. Πολύ ωραία η θάλασσα σήμερα, μαδάει κοτόπουλο, να το ξέρετε, πολλή ζεστή. Σε λίγο θα φύγουμε, αλλά αύριο πάλι εδώ», είχε πει πριν από περίπου ένα μήνα σε ρεπόρτερ του ΣΚΑΪ.