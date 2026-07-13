Διαμαντοπούλου κατά Τσίπρα: “Χτυπούσε το ΠΑΣΟΚ, συνεργάστηκε με τον Καμμένο και τώρα μιμείται τη φωνή του Παπανδρέου”

Κριτική κατά της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του Αλέξη Τσίπρα άσκησε η Άννα Διαμαντοπούλου, επισημαίνοντας ότι το ΠΑΣΟΚ θα επιμείνει στην αυτόνομη πορεία του.

Η κ. Διαμαντοπούλου, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό STATUS FM, υποστήριξε ότι η συνεχής δημοσιοποίηση δημοσκοπήσεων δημιουργεί μια στρεβλή εικόνα της πολιτικής πραγματικότητας. «Έχουμε 11 δημοσκοπήσεις σε 30 μέρες. Αναπαράγεται συνεχώς ένα γεγονός.» Όπως είπε, οι μετρήσεις αποτυπώνουν ουσιαστικά το αποτέλεσμα των τελευταίων ευρωεκλογών και όχι απαραίτητα το τι θα συμβεί στις εθνικές κάλπες. «Οι δημοσκοπήσεις μάς προβληματίζουν, αλλά επ’ ουδενί δεν προεξοφλούν το αποτέλεσμα των εκλογών.» Υπενθύμισε μάλιστα ότι στις προηγούμενες εκλογές σημαντικό ποσοστό ψηφοφόρων αποφάσισε τις τελευταίες ημέρες ή ακόμη και μέσα στην κάλπη. Η Άννα Διαμαντοπούλου ανέφερε πως το ΠΑΣΟΚ επιλέγει να συνεχίσει τη μάχη του, αντί να εγκλωβιστεί στη συζήτηση για τα ποσοστά. «Έχουμε δύο επιλογές: να καθίσουμε να κλαίμε ή να βάλουμε μπροστά τις μηχανές και να αποδείξουμε ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να αποτελέσει τον άλλο πόλο.»

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«Οι πολιτικές διαφορές με τη Νέα Δημοκρατία είναι βαθιές»

Απαντώντας στις επίμονες ερωτήσεις για την απόφαση του ΠΑΣΟΚ να αποκλείσει συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, η κ. Διαμαντοπούλου υπερασπίστηκε τη στάση του κόμματος. «Σε καμία ευρωπαϊκή χώρα η αντιπολίτευση δεν βγαίνει προεκλογικά να πει ότι θα συνεργαστεί με την κυβέρνηση.» Υποστήριξε ότι οι πολιτικές διαφορές με τη Νέα Δημοκρατία είναι βαθιές, τόσο στους θεσμούς όσο και στην οικονομία. «Υπάρχουν πολύ βασικές διαφορές στους δημοκρατικούς θεσμούς, στη λειτουργία του Κοινοβουλίου, στις υποκλοπές και στις ανεξάρτητες αρχές.»

Η πρώην υπουργός κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι αξιοποίησε τους διαθέσιμους ευρωπαϊκούς πόρους προς όφελος λίγων. «Μετά από επτά χρόνια, αυτή η οικονομική πολιτική έχει ευνοήσει κυρίως ένα 20% των Ελλήνων.» Ειδική αναφορά έκανε στο Ταμείο Ανάκαμψης και στον ενεργειακό τομέα. «Επέλεξε να ενισχύσει μεγάλες επιχειρήσεις αντί να χρηματοδοτήσει δίκτυα, αποθήκευση και μικρότερες επιχειρήσεις.»

Αναφερόμενη στη Δυτική Μακεδονία, άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση. «Η Δυτική Μακεδονία είναι μια περιοχή σε κατάρρευση.» Πρόσθεσε ότι από τα 7,5 δισ. ευρώ που είχαν εξαγγελθεί, έχουν προχωρήσει μόλις 1,6 δισ. ευρώ. «Ο κόσμος φεύγει κάθε μέρα. Αδειάζει η Κοζάνη, αδειάζει η Καστοριά, αδειάζουν τα χωριά.»

Η Άννα Διαμαντοπούλου σχολίασε και τη δημοσκοπική δυναμική του Αλέξη Τσίπρα, θυμίζοντας περιπτώσεις πολιτικών σχηματισμών που εμφάνισαν υψηλές επιδόσεις αλλά δεν τις διατήρησαν. «Όταν εμφανίζονται νέα κόμματα ή επανέρχονται πολιτικά πρόσωπα, αυτά συμβαίνουν.» Παράλληλα άσκησε έντονη κριτική στον πρώην πρωθυπουργό. «Ο κ. Τσίπρας λέει σήμερα να μειωθούν τα μερίσματα στις επιχειρήσεις (ο φόρος), ενώ ο ίδιος τα αύξησε. Μιλά για τις συντάξεις, ενώ ήταν ο δικός του νόμος που τις μείωσε.»

«Ο λόγος που το ΠΑΣΟΚ βρέθηκε στα μνημόνια ήταν η διακυβέρνηση Καραμανλή για την οποία ο κ. Τσίπρας ποτέ δεν μίλησε, ποτέ. Το μόνο που έκανε είναι να χτυπάει το ΠΑΣΟΚ και να συνεργάζεται με το πιο ακροδεξιό κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας που ήταν ο κ. Καμμένος ο οποίος ήταν ο μεγαλύτερος εχθρός του Ανδρέα Παπανδρέου Σας θυμίζω ότι τον είχε αποκαλέσει “επικεφαλής της 17 Νοέμβρη”», είπε η κ. Διαμαντοπούλου.

«Και έκανε όλα αυτά και τώρα βγαίνει και μιμείται τη φωνή του Ανδρέα Παπανδρέου. Αυτά δεν θα τα ξεχάσει ο ελληνικός λαός και εμείς επίσης δεν θα τα ξεχάσουμε και θα τα φέρουμε στην επιφάνεια», τόνισε.

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Σχολιάζοντας τις μετακινήσεις βουλευτών προς το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, έκανε λόγο για σοβαρό θεσμικό πρόβλημα. «Έχουμε έναν ευτελισμό της κοινοβουλευτικής παρουσίας.» Και πρόσθεσε: «Βουλευτές που εξελέγησαν ως αξιωματική αντιπολίτευση παραδίδουν τις έδρες τους για να πιάσουν θέση στο επόμενο κόμμα. Αυτά δεν τα έχουμε ξαναδεί.»

Κλείνοντας τη συνέντευξη, η Άννα Διαμαντοπούλου υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ θα επιμείνει στην αυτόνομη πολιτική του πορεία, με στόχο να παρουσιάσει μια εναλλακτική κυβερνητική πρόταση. «Ο κόσμος δεν επιβραβεύει το παρελθόν. Περιμένει την προοπτική για το μέλλον. Εκεί θα επιμείνει το ΠΑΣΟΚ.»



